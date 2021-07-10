«Мы влюбились в Башкортостан»: в Уфе проходит церемония закрытия VI Всемирной Фольклориады

Первая в России, лучшая за всю историю. В Уфе проходит церемония закрытия шестой Всемирной Фольклориады. За прошедшую неделю более тысячи участников из 37 стран знакомили жителей и гостей Башкортостана со своей культурой, традициями и народными промыслами. А концертной площадкой стала не одна сцена, а вся республика. Более 500 выступлений в 22 городах и районах посмотрели 3 миллиона зрителей. Сейчас все участники Фольклориады находятся в уфимском амфитеатре в парке «Ватан».
Ровно неделю назад церемонию открытия шестой Всемирной Фольклориады участники назвали лучшей за всю историю. Не менее запоминающимися станут и проводы культурной олимпиады. Взгляды зрителей пока прикованы не к главной сцене, а к уфимскому небу над акваторией реки Белой. Зрителей и гостей Фольклориады приветствует пилотажная группа «Русские витязи».
Тяжелые истребители с легкостью выполняют петлю Нестерова, колокол, роспуск тюльпана. «Русские витязи» впервые в небе над Уфой. Лётчики посвятили программу 80-летию эвакуации моторостроительных заводов в башкирскую столицу во время Великой Отечественной войны. Дата совпала с Фольклориадой. Гул от реактивных авиадвигателей перекрывает аплодисменты и восхищенные возгласы людей. Рев двигателей сменяют народные песни. На главной сцене Фольклориады программу начинает русский народный хор имени Митрофана Пятницкого.
С газона амфитеатра зрители подтягиваются поближе к сцене. Многие подтанцовывают артистам. Салават Мирьясов специально приехал в Уфу из Орска, чтобы увидеть Всемирную Фольклориаду, что называется, вживую.
Ну а по мнению самих артистов, Фольклориада – это не только концерты и выступления.
Фольклориада не только объединила десятки стран, но и воссоединила семьи. Артист ансамбля песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан нашел в Уфе родного брата своей бабушки.
Частичку Башкортостана заберет с собой Криста Тельдмаркер из Эстонии. Она приобрела на память национальный музыкальный инструмент – курай. Просто влюбилась в его звучание.
Коллективы из 19 стран выступают на финальном концерте Фольклориады. В том числе и государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова.
И сделать это удалось, считает президент СИОФФ Филипп Боссан. Вместе с Главой Башкортостана Радием Хабировым они обратились к зрителям и участникам Фольклориады.
Напоминать о Фольклориаде будет капсула времени с посланием потомкам и башкирский женский нагрудник хакал, украшенный монетами стран-участниц. Как исторический экспонат он будет храниться в Национальном музее республики. Ну а пока концерт в парке «Ватан» продолжается. Зрителей ещё ждут выступление фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra с участием сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы и праздничный салют.
До закрытия шестой Всемирной Фольклориады остаются считанные часы. Участники репетируют свои финальные выступления, после чего они разъедутся по домам. И уже сейчас благодарят многонациональный народ республики за гостеприимство.