«Мы влюбились в Башкортостан»: в Уфе проходит церемония закрытия VI Всемирной Фольклориады

Первая в России, лучшая за всю историю. В Уфе проходит церемония закрытия шестой Всемирной Фольклориады. За прошедшую неделю более тысячи участников из 37 стран знакомили жителей и гостей Башкортостана со своей культурой, традициями и народными промыслами. А концертной площадкой стала не одна сцена, а вся республика. Более 500 выступлений в 22 городах и районах посмотрели 3 миллиона зрителей. Сейчас все участники Фольклориады находятся в уфимском амфитеатре в парке «Ватан».

Ровно неделю назад церемонию открытия шестой Всемирной Фольклориады участники назвали лучшей за всю историю. Не менее запоминающимися станут и проводы культурной олимпиады. Взгляды зрителей пока прикованы не к главной сцене, а к уфимскому небу над акваторией реки Белой. Зрителей и гостей Фольклориады приветствует пилотажная группа «Русские витязи».

Тяжелые истребители с легкостью выполняют петлю Нестерова, колокол, роспуск тюльпана. «Русские витязи» впервые в небе над Уфой. Лётчики посвятили программу 80-летию эвакуации моторостроительных заводов в башкирскую столицу во время Великой Отечественной войны. Дата совпала с Фольклориадой. Гул от реактивных авиадвигателей перекрывает аплодисменты и восхищенные возгласы людей. Рев двигателей сменяют народные песни. На главной сцене Фольклориады программу начинает русский народный хор имени Митрофана Пятницкого.

С газона амфитеатра зрители подтягиваются поближе к сцене. Многие подтанцовывают артистам. Салават Мирьясов специально приехал в Уфу из Орска, чтобы увидеть Всемирную Фольклориаду, что называется, вживую.

Абсолютно всё супер, встреча, народ гостеприимный, вообще классно, всё на высшем уровне. Салават Мирьясов, житель г. Орска

Мне понравилось, как летали самолеты и выполняли разные трюки. И концерт очень красивый. Тимур Ежов

Ну а по мнению самих артистов, Фольклориада – это не только концерты и выступления.

Вот так вот человек к человеку, обмен опытом. Где это ещё увидишь, что я в Мексику полечу. А тут раз и увидели. И я в восторге полном, это уникальная возможность. Анастасия Кузнецова, хормейстер государственного академического русского народного хора им. Пятницкого

Это что-то невероятное, мы нашли огромное количество новых друзей из разных стран. Провели незабываемое время. Мы влюбились в Башкортостан и в его дружелюбных жителей. И расскажем о вас у себя дома, в Мексике. Йесика Обрегон, участница Всемирной Фольклориады /Мексика/

Фольклориада не только объединила десятки стран, но и воссоединила семьи. Артист ансамбля песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан нашел в Уфе родного брата своей бабушки.

Я прямо как вышел из такси, он меня встретил. Он чувствовал, что это я. Обнял как своего родного сына. Говорит, что сразу узнал меня по взгляду. Бауржан Алтынбеков, участник Всемирной Фольклориады /Казахстан/

Частичку Башкортостана заберет с собой Криста Тельдмаркер из Эстонии. Она приобрела на память национальный музыкальный инструмент – курай. Просто влюбилась в его звучание.

Мастера на нем хорошо играли, как и на всяких других инструментах. А так мне ещё сложно. Буду учиться играть на нем по ютубу. Криста Тельдмаркер, участница Всемирной Фольклориады /Эстония/

Коллективы из 19 стран выступают на финальном концерте Фольклориады. В том числе и государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова.

Очень много ездим по разным странам и представляем нашу республику. Но вдвойне приятнее и волнительнее встречать гостей у себя. Охота показать именно гостеприимство, богатство и всю красоту нашего Башкортостана. Миляуша Хайбуллина, солистка государственного академического ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова

И сделать это удалось, считает президент СИОФФ Филипп Боссан. Вместе с Главой Башкортостана Радием Хабировым они обратились к зрителям и участникам Фольклориады.

Фольклориада показала нам, что сила культуры безгранична и человечность всегда будет торжествовать. Все делегации и группы приложили огромнейшие усилия, чтобы воплотить эту мечту в жизнь здесь, в Уфе. Филипп Боссан, президент международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств

Напоминать о Фольклориаде будет капсула времени с посланием потомкам и башкирский женский нагрудник хакал, украшенный монетами стран-участниц. Как исторический экспонат он будет храниться в Национальном музее республики. Ну а пока концерт в парке «Ватан» продолжается. Зрителей ещё ждут выступление фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra с участием сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы и праздничный салют.