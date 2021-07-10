«Дикие» пляжи и отдых рядом с трупом: уфимцы игнорируют предупреждения спасателей

63 отдыхающих не ушли на дно лишь благодаря спасателям. Среди тех, кого вовремя удалось вытащить на берег, 19 детей. Управление гражданской защиты сегодня вновь вышло в рейд по пляжам. Официальные места отдыха патрулируются и с воды и суши. Но многие по-прежнему выбирают небезопасные места. Как результат только с начала месяца в Уфе утонули 8 человек.

До безопасности всего 100 метров. Но многие выбирают место подальше, правда, и рискованнее. Именно здесь в конце июня на дно ушёл мужчина. Был нетрезвый. Его искали около часа сначала друзья, после – водолазы. Но даже утопленник не спугнул отдыхающих.

Водолазы достают тело, укрывают его до приезда спецслужб. Людей должно шокировать, но их это не останавливает, некоторые могут даже рядом постелить покрывало и отдыхать – их это не смущает. Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела Управления гражданской защиты г. Уфы

Люди гибнут на этом месте ежегодно. Почти аномальная зона. Из-за печальной статистики здесь теперь дежурят спасатели, тем не менее пляж не оборудован, дно не исследовано, поэтому купаться тут настоятельно не рекомендуют.

Не только персональные предупреждения. В этом году Управление гражданской защиты об опасности буквально кричит. Массово, через громкоговорители. После предупреждения большинство отдыхающих остались на месте. Всего одна семья переместилась на безопасный пляж.