«Дикие» пляжи и отдых рядом с трупом: уфимцы игнорируют предупреждения спасателей

63 отдыхающих не ушли на дно лишь благодаря спасателям. Среди тех, кого вовремя удалось вытащить на берег, 19 детей. Управление гражданской защиты сегодня вновь вышло в рейд по пляжам. Официальные места отдыха патрулируются и с воды и суши. Но многие по-прежнему выбирают небезопасные места. Как результат только с начала месяца в Уфе утонули 8 человек.
До безопасности всего 100 метров. Но многие выбирают место подальше, правда, и рискованнее. Именно здесь в конце июня на дно ушёл мужчина. Был нетрезвый. Его искали около часа сначала друзья, после – водолазы. Но даже утопленник не спугнул отдыхающих.
Люди гибнут на этом месте ежегодно. Почти аномальная зона. Из-за печальной статистики здесь теперь дежурят спасатели, тем не менее пляж не оборудован, дно не исследовано, поэтому купаться тут настоятельно не рекомендуют.
Не только персональные предупреждения. В этом году Управление гражданской защиты об опасности буквально кричит. Массово, через громкоговорители. После предупреждения большинство отдыхающих остались на месте. Всего одна семья переместилась на безопасный пляж.
Патрулируют необорудованные пляжи ещё и с воды. Ежедневный маршрут Николая Григорьева – от монумента до Северного автовокзала. Это тот человек, благодаря которому в трагическую статистику попадает меньше легкомысленных людей. Недавно удалось спасти подростка. Спасённый ушёл на своих ногах. Повезло. Если бы в нужный момент не оказалось рядом спасателей, возможно, 12-летний мальчик покинул бы этот пляж совсем другим способом.