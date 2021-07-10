Супружеская пара из Башкирии отметила 50 лет брака

В республике отметили самый семейный праздник. Свадебные церемонии, торжественные награждения юбиляров супружеской жизни прошли по всей республике. В кировском ЗАГСе новоиспечённых новобрачных поздравил мэр города. А вот супруги Карамовы отпраздновали в этот день полвека вместе.

Они вспоминают знакомство друг с другом, словно это было вчера. Чтобы сделать судьбоносный выбор, хватило одной встречи. Она заселялась в общежитие, а он, будучи председателем студсовета, выдавал ей ордер. Увидев её, понял сразу: это любовь. С тех пор они неразлучны.

Потом армия, работа на заводе и переезды. Все 50 лет Шамиль Каримович был надёжной опорой, а Лилия Леонидовна как хозяйка дома берегла уют и тепло домашнего очага. Они сумели построить свою семью – самобытную, красивую, крепкую, не похожую ни на одну другую.

Всегда вместе, всегда дружно, всегда в любви и мире. Лилия Леонидовна сегодня содержит большой огород. На плечах Шамиля Каримовича небольшая пасека. Вот такое тихое семейное счастье, где супруги друг без друга не могут пробыть и дня.

А молодожены Руслан Аксанов и Наталья Пиксаева только готовятся к семейной жизни. Связать себя узами брака они решили именно в этот праздник, чтобы уж точно союз стал нерушимым.