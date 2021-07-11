В Уфе близится к завершению строительство моста через Белую

Мэрия Уфы сообщила, что строительство нового моста-вставки через реку Белую подходит к концу. Уже в октябре 2021 года 688-метровое сооружение будет доступно для движения транспорта.

Администрация города отметила, что на мосту будет организовано одностороннее движение в сторону выезда из города. Сами строительные ремонты ведутся на объекте по указанному графику без отставаний.

Новый мост через Белую начали строить ещё летом 2019 года. Мост-вставка поможет увеличить пропускную способность популярного дорожного участка.