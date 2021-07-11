В Башкирии упавшая фура придавил два автомобиля

10 июля в Иглинском районе произошла массовая авария. Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, в ДТП есть погибший.

Инцидент произошёл на 1521 км трассы Самара-Уфа-Челябинск. «Тойота Чэнсер» столкнулась со встречной фурой. От удара большегруз опрокинулся и придавил два встречных автомобиля – «Шкоду Октавия» и «Ладу Гранта».

Пострадавшие в срочном порядке были госпитализированы. Однако врачи не смогли спасти жизнь пассажира «Тойоты». Также помощь оказывается водителю авто и трём пассажирам «Шкоды».