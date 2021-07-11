В Санкт-Петербурге найдено бездыханное тело молодой уфимки

Тело 27-летней уфимки и её 25-летнего приятеля было найдено в квартире доме по улице Будапештской. Оказалось, приятель девушки имел проблемы с законом. Парня судили четыре раза за кражи, мошенничество и растрату. Квартиру в Питере он снимал с 26-летнем товарищем.