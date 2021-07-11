В Башкирии многодетную семью спасли из пожара

10 июля в селе Верхние Татышлы огнём охватило дом по улице Целинная. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера поздним вечером.

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На место происшествия оперативно выехали экстренные службы. Оказалось, что в охваченном огнём доме живёт многодетная семья. Они успели покинуть задымленное помещение благодаря сигналу пожарного извещателя – отец семейства проснулся от громкого звука и успел эвакуировать семью. Пострадавших и погибших в пожаре нет.

Однако огонь серьёзно повредил жилой дом. Причину пожара предстоит установить.

Фото: МЧС по РБ. 

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