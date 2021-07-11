В Башкирии продолжается ликвидация лесных пожаров

За сутки в Башкирии зафиксировали четыре очага лесных пожаров. Общая площадь возгорания - 23 га.

Минлесхоз республики сообщает, что два возгорания из четырёх локализованы. В частности, локализован пожар на территории Бурзянского лесничества (около 6 га) и Бймакского лесничества (около 5 га).

Пожар на территории Инзерского лесничества (3 га) активно тушат 13 человек личного состава и 4 единицы техники. Возгорание на территории Бурзянского лесничества (10 га) тушат 4 человека и 2 единицы спецтехники.