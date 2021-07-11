ФК «Уфа» проведет контрольный матч с чешской «Викторией Пльзень»

На минувшей неделе футбольный клуб «Уфа» провел два контрольных матча на сборе в Австрии против румынских команд. Коллектив Алексея Стукалова уступил «Сепси» со счетом 1:3 и обыграл «Ботошани» – 2:1. Впереди ещё один матч с чешской командой, который можно будет увидеть в прямом эфире в понедельник. Пока башкирские футболисты готовятся к сезону, в Уфе участники Фольклориады пристально следили за полуфиналом чемпионата Европы по футболу.

Матч между Испанией и Италией – футбольная классика. Фанаты друг друга недолюбливают. Но в Уфе все случилось иначе. Участники Фольклориады собрались в лобби отеля и устроили дружеский просмотр матча. К ним присоединились австрийцы и представители Армении. По итогам встречи Италия пробилась в финал, но в уфимской фан-зоне сильно из-за этого не расстроились.

А пока в Уфе пели и танцевали на Фольклориаде, Алексей Стукалов знакомил австрийцев с репертуаром песни Максим. Певица находится в тяжелом состоянии в больнице. Так Алексей Борисович решил поддержать девушку.

Такие мотивационные речи улучшают микроклимат в команде и добавляют ей уверенности. Сейчас у «Уфы» тяжелая подготовка. Сборы длятся больше месяца. Поэтому важно поддерживать эмоциональное состояние игроков на хорошем уровне. Этому способствуют и контрольные матчи. Первым соперником на прошедшей недели у уфимцев был румынский «Сепси». Команды сыграли три тайма по 45 минут. «Уфа» уступила –1:3

А это первый мяч на сборах от Вячеслава Кротова. Полузащитник «Уфы» пропустил часть подготовки из-за болезни. Сейчас постепенно набирает форму и помогает команде. Благодаря этому голу и мячу от Александра Саплинова башкирский коллектив одержал победу со счетом 2:1 над «Ботошани».

Было очень много моментов. Надо реализовывать. Понятно, что ребята устают. 17 дней на сборе. Алексей Стукалов, главный тренер ФК «Уфа»