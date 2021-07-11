В Башкирии ущерб от гибели посевов из-за жары может составить 3,5 млрд рублей

В 3,5 миллиарда рублей оценивает Минсельхоз республики ущерб от непогоды. Это пока предварительные цифры. Ведь к уборке только приступили. Уже известно, что пострадали свыше 300 тысяч гектаров посевов. На половине из них растения выгорели полностью. В тяжелой ситуации оказались семеноводческие хозяйства. Впрочем, как и рядовые жители, кто держит скот. Кормов – по минимуму, зато цены достигли максимума за последние десять лет.
Такими растениями аграриям вряд ли можно хвастаться. Невысокий стебль, да и колоски полупустые. Озимая пшеница сгорела под солнцем.
СПК колхоз имени Салавата на уборку зерновых вышел одним из первых – еще 7 июля. Ждать не имеет смысла, собирать будет уже нечего.
Комбайнеры трудятся с утра и до позднего вечера. Механизатор с 25-летним стажем Денис Сухоруков и не припомнит, чтобы на уборку озимой пшеницы выходили так рано. А урожая получали так мало. С гектара в среднем 15-20 центров.
Поэтому колосья приходится практически сбривать, максимально низко опуская жатку. Но не везде это дает желаемый эффект.
Надежду в Мелеузовском районе возлагают на яровую пшеницу. Культура дала высокие стебли и наливные колосья. Главное, чтобы погода не подвела и прошли долгожданные дожди. А вот в Илишевском районе сетуют, что урожая практически не будет и у яровой пшеницы.
На таком поле, по всей видимости, придется делать раздельную уборку, что накладывает дополнительные затраты. У аграриев здесь встает вопрос: окупятся ли хотя бы закупленные удобрения?
Заготовка кормов тоже оставляют желать лучшего. Под палящим солнцем не густы и многолетние травы. В некоторых районах уже думают о закупке кормов у соседей. Забивать скот – крайние меры, на которые идти вряд ли кто хочет.
Тем временем региональный Минсельхоз планирует введение режима ЧС. Из-за засухи пострадали посевы 335 хозяйств, а это более 300 тысяч га. По предварительным данным, ущерб может составить около 3,5 млрд рублей.