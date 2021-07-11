В Башкирии ущерб от гибели посевов из-за жары может составить 3,5 млрд рублей

В 3,5 миллиарда рублей оценивает Минсельхоз республики ущерб от непогоды. Это пока предварительные цифры. Ведь к уборке только приступили. Уже известно, что пострадали свыше 300 тысяч гектаров посевов. На половине из них растения выгорели полностью. В тяжелой ситуации оказались семеноводческие хозяйства. Впрочем, как и рядовые жители, кто держит скот. Кормов – по минимуму, зато цены достигли максимума за последние десять лет.

Такими растениями аграриям вряд ли можно хвастаться. Невысокий стебль, да и колоски полупустые. Озимая пшеница сгорела под солнцем.

СПК колхоз имени Салавата на уборку зерновых вышел одним из первых – еще 7 июля. Ждать не имеет смысла, собирать будет уже нечего.

Обычно она по пояс и масса полная, одни колоски. Землю не должно быть видно. Сама почва перегревается трещины. Двойной эффект – почвенная жара и воздушная. С данного поля мы солому не сможем взять. Ее не сможет запрессовать пресс-подборщик. Денис Макеев, главный агроном СПК колхоз им. Салавата

Комбайнеры трудятся с утра и до позднего вечера. Механизатор с 25-летним стажем Денис Сухоруков и не припомнит, чтобы на уборку озимой пшеницы выходили так рано. А урожая получали так мало. С гектара в среднем 15-20 центров.

Раньше может гектар пройдешь, бункер наберешь. Сейчас гектаров 5 надо убрать, чтобы бункер набрать. Он же редкие. А раньше высокие были, хорошие. Денис Сухоруков, механизатор

Поэтому колосья приходится практически сбривать, максимально низко опуская жатку. Но не везде это дает желаемый эффект.

Надежду в Мелеузовском районе возлагают на яровую пшеницу. Культура дала высокие стебли и наливные колосья. Главное, чтобы погода не подвела и прошли долгожданные дожди. А вот в Илишевском районе сетуют, что урожая практически не будет и у яровой пшеницы.

Экстремально высокие температуры были. Доходили до 36 градусов, температура на почве доходила до 68 градусов. В связи с чем такая ситуация у нас сегодня с посевами. Последние дожди у нас прошли в воскресенье. И видно, что только после этих дождей стали появляться всходы. Сергей Пискарёв, главный агроном управления сельского хозяйства Илишевского района

На таком поле, по всей видимости, придется делать раздельную уборку, что накладывает дополнительные затраты. У аграриев здесь встает вопрос: окупятся ли хотя бы закупленные удобрения?

Заготовка кормов тоже оставляют желать лучшего. Под палящим солнцем не густы и многолетние травы. В некоторых районах уже думают о закупке кормов у соседей. Забивать скот – крайние меры, на которые идти вряд ли кто хочет.

Для своего скота корма, наверное, хватит. А вот на продажу в этом году не будет. На продажу хотелось бы, чтобы купить солярку и на другие расходы. Рамиль Нигматов, владелец личного подсобного хозяйства