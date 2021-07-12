Двигатели из Уфы задействуют в работе газопровода «Сила Сибири»

Двигатели уфимского предприятия будут задействованы в работе крупнейшего магистрального газопровода «Сила Сибири». Они будут использоваться в качестве газоперекачивающих агрегатов.
Об этом речь зашла во время визита индустриального директора авиационного кластера Госкорпорации «Ростех» Анатолия Сердюкова. Вместе с премьер-министром республики Андреем Назаровым они ознакомились с работой компрессорной станции «Поляна» в Благовещенском районе. Ее реконструкция проводилась с применением усовершенствованного газотурбинного двигателя производства «ОДК-УМПО». До конца 2022 года на различные месторождения страны должны отправиться 32 подобных агрегата.
За счет высокого КПД и низкого расхода топлива приводы уфимского производства увеличивают эффективность работы установки более чем на 25%. Один газоперекачивающий агрегат уже заменяет в эксплуатации два. Это позволяет вдвое снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. В республике начата работа по созданию целой линейки приводов мощностью до 42 МВт на основе нового двигателя следующего поколения, которые планируется изготовить уже в следующем году.
Анатолий Сердюков отметил, что стратегия «Ростеха» предусматривает рост гражданского производства до 50% в общем объёме выручки корпорации. В «Газпроме» в свою очередь заявили об использовании агрегатов в том числе на газопроводе «Северный поток – 2».