Двигатели из Уфы задействуют в работе газопровода «Сила Сибири»

Двигатели уфимского предприятия будут задействованы в работе крупнейшего магистрального газопровода «Сила Сибири». Они будут использоваться в качестве газоперекачивающих агрегатов.

Об этом речь зашла во время визита индустриального директора авиационного кластера Госкорпорации «Ростех» Анатолия Сердюкова. Вместе с премьер-министром республики Андреем Назаровым они ознакомились с работой компрессорной станции «Поляна» в Благовещенском районе. Ее реконструкция  проводилась с применением усовершенствованного газотурбинного двигателя производства «ОДК-УМПО».  До конца 2022 года на различные месторождения страны должны отправиться 32 подобных агрегата.

Теперь уже с уверенностью могу сказать, что двигатель в строю. Это реестровый двигатель для всего «Газпрома», принято решение применения этих двигателей в качестве привода для газоперекачивающих агрегатов на проектах «Сила Сибири» и Бованенковского месторождения. Это только подтверждает, что мы прошли долгий, но очень интересный и нужный путь.

Шамиль Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Фото №1 - Двигатели из Уфы задействуют в работе газопровода «Сила Сибири»

За счет высокого КПД и низкого расхода топлива приводы уфимского производства увеличивают эффективность работы установки более чем на 25%. Один газоперекачивающий агрегат уже заменяет в эксплуатации два. Это позволяет вдвое снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. В республике начата работа по созданию целой линейки приводов мощностью до 42 МВт на основе нового двигателя следующего поколения, которые планируется изготовить уже в следующем году.

Мы большое внимание уделяем работе с «Газпромом» в первую очередь. На сегодняшний день мы идем в графике, и я очень доволен, что проводятся совместные совещания с коллегами из «Газпрома», где мы разрабатываем дорожные карты на ближайшее годы, их выполняем, отслеживаем, анализируем.   

Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации «Ростех»

Анатолий Сердюков отметил, что стратегия «Ростеха» предусматривает рост гражданского производства до 50% в общем объёме выручки корпорации. В «Газпроме» в свою очередь заявили об использовании агрегатов в том числе на газопроводе «Северный поток – 2».

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