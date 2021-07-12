Двигатели из Уфы задействуют в работе газопровода «Сила Сибири»

Теперь уже с уверенностью могу сказать, что двигатель в строю. Это реестровый двигатель для всего «Газпрома», принято решение применения этих двигателей в качестве привода для газоперекачивающих агрегатов на проектах «Сила Сибири» и Бованенковского месторождения. Это только подтверждает, что мы прошли долгий, но очень интересный и нужный путь.

Шамиль Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа»