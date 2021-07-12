Подсолнечный шрот из Башкирии отправили в пять стран Европы

Тем временем в Башкирии из-за засухи пострадали свыше 300 тысяч гектаров посевов. На половине из них растения выгорели полностью. В тяжелой ситуации оказались и семеноводческие хозяйств, и рядовые жители, которые держат скот. Кормов не хватает, зато цены достигли максимума за последние десять лет.