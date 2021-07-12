Жительница Башкирии простила возлюбленного, который избил её табуретом

В Бирском межрайонном суде рассмотрели уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Мишкинского района. Мужчину обвинили в жестоком избиении своей возлюбленной.

Инцидент произошёл ещё в апреле этого года. Пьяный мужчина поздно ночью устроил возлюбленной сцену ревности. Сначала он долго оскорблял и ругал женщину, а после схватил табурет и начал избивать несчастную. Сельчанин причинил возлюбленной вред здоровью средней тяжести. Было возбуждено уголовное дело.