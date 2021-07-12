Жительница Башкирии простила возлюбленного, который избил её табуретом

В Бирском межрайонном суде рассмотрели уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Мишкинского района. Мужчину обвинили в жестоком избиении своей возлюбленной.
Инцидент произошёл ещё в апреле этого года. Пьяный мужчина поздно ночью устроил возлюбленной сцену ревности. Сначала он долго оскорблял и ругал женщину, а после схватил табурет и начал избивать несчастную. Сельчанин причинил возлюбленной вред здоровью средней тяжести. Было возбуждено уголовное дело.
Однако сама женщина попросила закрыть дело. Она простила своего обидчика. Они продолжают жить вместе. По словам пострадавшей, мужчина полностью возместил причинённый ущерб. Суд выслушал стороны и освободил подсудимого в связи с примирением сторон.