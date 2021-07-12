В Башкирии из-за пьяного водителя погиб двухмесячный малыш

Жуткая авария произошла в Кигинском районе накануне, 11 июля, вечером. ДТП зафиксировано на 11 км автодороги Верхние Киги-Ибраево.

33-летний житель Иглинского района за рулём «Митсубиси Лансер» допустил съезд с дороги. Машина, в которой находились две семьи, перевернулась.

В аварии пострадали двухмесячный малыш, который был на руках матери, и семимесячная девочка, которую держал отец. Малышей доставили в больницу, однако утром стало известно, что двухмесячный ребёнок скончался.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был за рулём в состоянии алкогольного опьянения. В общей сложности вместе с водителем в салоне авто находились семь человек. Они возвращались с отдыха на реке Ай.