В Башкирии из-за засухи может образоваться дефицит посевных семян

В Башкортостане может образоваться дефицит посевных семян. Из-за засухи пострадали многие сельскохозяйственные производители, урожай у которых в этом году будет раза в 2-3 ниже.
Большинство семеноводческих предприятий республики находится в Илишевском районе. Их здесь свыше десяти. Материал для посевов отсюда реализуют по всей республике и даже в другие регионы. Однако район в этом году готовится попасть в список пострадавших в результате ЧС из-за засухи.
Специалисты уже прогнозируют подорожание на зерновом рынке, которое может произойти осенью. Многие культуры на полях не смогли набрать достаточной массы, некоторые и вовсе не взошли. Несмотря на это, уборка постепенно начинается, на пару недель раньше срока. Ведь в противном случае урожай и вовсе может сгореть на солнце.