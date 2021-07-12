В Башкирии из-за засухи может образоваться дефицит посевных семян

В Башкортостане может образоваться дефицит посевных семян. Из-за засухи пострадали многие сельскохозяйственные производители, урожай у которых в этом году будет раза в 2-3 ниже.

Большинство семеноводческих предприятий республики находится в Илишевском районе.  Их здесь свыше десяти. Материал для посевов отсюда реализуют по всей республике и даже в другие регионы. Однако район в этом году готовится попасть в список пострадавших в результате ЧС из-за засухи.

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Специалисты уже прогнозируют подорожание на зерновом рынке, которое может произойти осенью. Многие культуры на полях не смогли набрать достаточной массы, некоторые и вовсе не взошли. Несмотря на это, уборка постепенно начинается, на пару недель раньше срока. Ведь в противном случае урожай и вовсе может сгореть на солнце.

В этом году гораздо меньше будет, в 2-3 раза меньше, чем в прошлом году. Если соберем где-то 15 центнеров, это уже будет хорошо. Пшеницы будет дефицит, наверное, ячмень, вроде, хорошо, гречихи не будет, уже плохо – на уборке будет видно.

Ильдар Ялалов, руководитель семеноводческого хозяйства
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