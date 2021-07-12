В Башкирии из-за засухи может образоваться дефицит посевных семян

В этом году гораздо меньше будет, в 2-3 раза меньше, чем в прошлом году. Если соберем где-то 15 центнеров, это уже будет хорошо. Пшеницы будет дефицит, наверное, ячмень, вроде, хорошо, гречихи не будет, уже плохо – на уборке будет видно.

Ильдар Ялалов, руководитель семеноводческого хозяйства