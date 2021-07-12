В Башкирии от коронавируса полностью привились более 405 тыс. человек

Как защитить свою семью, друзей, коллег, а главное – самого себя в разгар очередной волны пандемии коронавируса? У врачей лишь один ответ – вакцинироваться. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства либо выбрать мобильные пункты вакцинации. В республике полностью привиты уже свыше 405 тысяч человек.

Для Динара приход на вакцинацию не обязательное требование работодателя, а добровольное желание обезопасить себя и людей из своего окружения. Он уже сделал первую прививку и говорит, что чувствует себя отлично.

Вакцинироваться я решил потому, что работа у нас состоит из такой сферы, где мы много общаемся с клиентами, выезжаем на заводы, поэтому риск заразиться очень большой. Динар Азулин

Пациентов врач заранее информирует о побочных эффектах: температура до 39 градусов, боль в мышцах и опухание места укола – все это, утверждает медицинский работник, абсолютно нормальная реакция организма. Чтобы исключить вероятность неприятных последствий прививки, мы спросили совета, что же необходимо сделать перед вакцинацией:

Перед вакцинацией желательно проконсультироваться с терапевтом, если есть какие-то хронические заболевания, и до вакцинации 14 дней не должно быть никаких ОРВИ и т.д. Анна Окунева, дежурный врач-терапевт поликлиники №5 г. Уфы