Радий Хабиров предложил сделать 4 дня выходных на Курбан-байрам

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров внес неожиданное предложение: сделать 4 дня выходных для граждан с сохранением заработной платы. Напомним, религиозный праздник по плану состоится уже 20 июля. 

Фото №1 - Радий Хабиров предложил сделать 4 дня выходных на Курбан-байрам

Глава Башкортостана Радий Хабиров на очередном оперативном совещании в региональном кабмине напомнил о том, что уже на следующей неделе в республике пройдет Курбан-байрам. Во всех районах пройдут религиозные мероприятия, в связи с этим необходимо обеспечить все необходимые меры безопасности, чтобы избежать возможных вспышек коронавирусной инфекции. 

У нас 20 июля Курбан-байрам. Это выходной день. Мы проанализировали ситуацию, поэтому хотим предоставить людям возможность 4 дня отдохнуть – 17, 18, 19, 20 июня. Поэтому мы рекомендуем организациям ввести выходные дни с сохранением заработной платы. Чтобы мы максимально постарались поберечь людей.

Радий Хабиров

Руководитель республики порекомендовал чиновникам определиться, каким ведомствам необходимо будет выйти на работу 19 июля, а каким - отдохнуть до 21-го числа. 

Курбан-байрам -  исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память  жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Точная дата празднования по григорианскому календарю может разниться в разных странах.  

В этом году религиозный праздник отмечаются во вторник, 20 июля. 

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