Радий Хабиров предложил сделать 4 дня выходных на Курбан-байрам

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров внес неожиданное предложение: сделать 4 дня выходных для граждан с сохранением заработной платы. Напомним, религиозный праздник по плану состоится уже 20 июля.
Глава Башкортостана Радий Хабиров на очередном оперативном совещании в региональном кабмине напомнил о том, что уже на следующей неделе в республике пройдет Курбан-байрам. Во всех районах пройдут религиозные мероприятия, в связи с этим необходимо обеспечить все необходимые меры безопасности, чтобы избежать возможных вспышек коронавирусной инфекции.
Руководитель республики порекомендовал чиновникам определиться, каким ведомствам необходимо будет выйти на работу 19 июля, а каким - отдохнуть до 21-го числа.
Курбан-байрам - исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Точная дата празднования по григорианскому календарю может разниться в разных странах.
В этом году религиозный праздник отмечаются во вторник, 20 июля.