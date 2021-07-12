Радий Хабиров предложил сделать 4 дня выходных на Курбан-байрам

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров внес неожиданное предложение: сделать 4 дня выходных для граждан с сохранением заработной платы. Напомним, религиозный праздник по плану состоится уже 20 июля.

Глава Башкортостана Радий Хабиров на очередном оперативном совещании в региональном кабмине напомнил о том, что уже на следующей неделе в республике пройдет Курбан-байрам. Во всех районах пройдут религиозные мероприятия, в связи с этим необходимо обеспечить все необходимые меры безопасности, чтобы избежать возможных вспышек коронавирусной инфекции.