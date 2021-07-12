Власти Башкирии рассказали, какие инфекции были найдены у гостей Фольклориады

12 июля в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание. Участники мероприятия обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию и прошедшее мировое событие – Фольклориаду.

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Так, Анна Казак, глава регионального Роспотребнадзора, рассказала, что у 28 участников-гостей Фольклориады был выявлен коронавирус. Всего было проведено 4418 исследований на выявление заболеваний.

Все участники, у которых был подтверждён коронавирус, к мероприятию допущены не были. Гостей изолировали в специальном обсерваторе. Также у некоторых участников были выявлены симптомы ОРВИ.

Фото: folkloriada2021.com

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