Власти Башкирии рассказали, какие инфекции были найдены у гостей Фольклориады

Так, Анна Казак, глава регионального Роспотребнадзора, рассказала, что у 28 участников-гостей Фольклориады был выявлен коронавирус. Всего было проведено 4418 исследований на выявление заболеваний.

Все участники, у которых был подтверждён коронавирус, к мероприятию допущены не были. Гостей изолировали в специальном обсерваторе. Также у некоторых участников были выявлены симптомы ОРВИ.