В Башкирии за сутки выявили 215 ковид-пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за развитием эпидемиологической ситуации в регионах России.

Фото №1 - В Башкирии за сутки выявили 215 ковид-пациентов

В Башкирии за сутки зарегистрировали ещё 215 случаев заболевания коронавирусом. За всё время этот показатель достиг 43 564. При этом с выздоровлением за сутки выписали только 10 человек (за всё время – 40 397), скончались ещё пятеро (655).

В России за сутки коронавирус подтвердился у 25 140 человек (5 808 473), выздоровели – 16 429 (5 216 648), скончались – 710 (143 712).

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