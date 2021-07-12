В Башкирии за сутки выявили 215 ковид-пациентов

В Башкирии за сутки зарегистрировали ещё 215 случаев заболевания коронавирусом. За всё время этот показатель достиг 43 564. При этом с выздоровлением за сутки выписали только 10 человек (за всё время – 40 397), скончались ещё пятеро (655).