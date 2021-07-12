В Башкирии за сутки выявили 215 ковид-пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за развитием эпидемиологической ситуации в регионах России.
В Башкирии за сутки зарегистрировали ещё 215 случаев заболевания коронавирусом. За всё время этот показатель достиг 43 564. При этом с выздоровлением за сутки выписали только 10 человек (за всё время – 40 397), скончались ещё пятеро (655).
В России за сутки коронавирус подтвердился у 25 140 человек (5 808 473), выздоровели – 16 429 (5 216 648), скончались – 710 (143 712).