В Башкирии медведица едва не напала на машину

В Национальном парке Башкирия специалисты встретились с медведицей и её малышами. Ответственная мама была готова броситься на УАЗ, чтобы защитить своих детей.

Фото №1 - В Башкирии медведица едва не напала на машину

Об этом сообщила пресс-служба парка. Специалисты отметили, что отклоняться от намеченного маршрута в таких лесах не рекомендуется, ведь можно встретиться с лесными жителями. А медведицы готовы на многое, чтобы защитить себя и своих малышей.

Но медведица готова напасть даже на инспекторский УАЗ, если рядом медвежата. Резким движением в сторону автомобиля - источника угрозы - самка дала понять, что готова наброситься, если он сдвинется с места. Убедившись, что машина стоит, она убежала, но дождалась поодаль, пока один медвежонок слезет с дерева, куда он молниеносно взобрался, почуяв опасность.

пресс-служба Национального парка Башкирия 

Специалисты рекомендуют, остановиться и подождать, когда семейство покинет территорию. Это самый верный способ не спровоцировать агрессию животного.

Видео: Национальный парк Башкирия. 

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