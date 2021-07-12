В Башкирии медведица едва не напала на машину

Но медведица готова напасть даже на инспекторский УАЗ, если рядом медвежата. Резким движением в сторону автомобиля - источника угрозы - самка дала понять, что готова наброситься, если он сдвинется с места. Убедившись, что машина стоит, она убежала, но дождалась поодаль, пока один медвежонок слезет с дерева, куда он молниеносно взобрался, почуяв опасность.

пресс-служба Национального парка Башкирия