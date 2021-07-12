В Башкирии медведица едва не напала на машину

В Национальном парке Башкирия специалисты встретились с медведицей и её малышами. Ответственная мама была готова броситься на УАЗ, чтобы защитить своих детей.
Об этом сообщила пресс-служба парка. Специалисты отметили, что отклоняться от намеченного маршрута в таких лесах не рекомендуется, ведь можно встретиться с лесными жителями. А медведицы готовы на многое, чтобы защитить себя и своих малышей.
Специалисты рекомендуют, остановиться и подождать, когда семейство покинет территорию. Это самый верный способ не спровоцировать агрессию животного.
Видео: Национальный парк Башкирия.