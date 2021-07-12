Житель Башкирии зарезал друзей, которые выгнали его из дома

46-летний житель Октябрьского стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвинили в убийстве двух друзей и попытке убийства ещё одного человека.

По версии следствия, в июле 2020 года компания мужчин распивала спиртные напитки в квартире по улице Академика Королёва. Внезапно между ними произошёл конфликт. Тогда трое мужчин выгнали обвиняемого и ударили его по лицу. Такого оскорбления пьяный горожанин выдержать не смог, поэтому вернулся в квартиру с ножом.