На телеканале БСТ пройдет брифинг по вопросам приемной кампании – 2021

Как найти приказ о зачислении на сайте университета? Как иногородним студентам заселиться в общежитие? Можно ли студенту привиться в университете? Будет ли в этом году дистанционное обучение? На эти и другие вопросы ответы прозвучат сегодня в прямом эфире телеканала БСТ в 18:30.