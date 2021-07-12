На телеканале БСТ пройдет брифинг по вопросам приемной кампании – 2021

В Башкирии полным ходом идет приемная кампания в высшие учебные заведения. Поступление в этом году возможно в разных форматах.
Как найти приказ о зачислении на сайте университета? Как иногородним студентам заселиться в общежитие? Можно ли студенту привиться в университете? Будет ли в этом году дистанционное обучение? На эти и другие вопросы ответы прозвучат сегодня в прямом эфире телеканала БСТ в 18:30.
Гости студии – представители Министерства образования и науки Башкортостана и руководители крупнейших вузов республики. Вопросы можно оставлять в комментариях на официальном сайте телеканала в социальной сети «ВКонтакте», где также можно смотреть прямой эфир.