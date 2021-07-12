В Уфе пенсионер потерялся в городе, забыв домашний адрес

1 июля к волонтёрам обратилась супруга пенсионера. Она рассказала, что муж пришёл к ней на работу, а после ушёл пешком домой, но в квартире так и не появился. Волонтёры оперативно организовали поиски уфимца, ведь ему могло стать плохо из-за жары. Однако ни в одной больнице города пенсионера не оказалось.