В Уфе пенсионер потерялся в городе, забыв домашний адрес

Представители «Лиза Алерт Башкортостан» в Уфе рассказали о поисках 75-летнего пенсионера. Мужчина заблудился в городе, забыв домашний адрес.
1 июля к волонтёрам обратилась супруга пенсионера. Она рассказала, что муж пришёл к ней на работу, а после ушёл пешком домой, но в квартире так и не появился. Волонтёры оперативно организовали поиски уфимца, ведь ему могло стать плохо из-за жары. Однако ни в одной больнице города пенсионера не оказалось.
Через несколько часов дедушку нашли на улице. Выяснилось, что пенсионер забыл домашний адрес и заблудился. Волонтёры отметили, что такие ситуации не редкость, а родственники пропавшего поблагодарили всех неравнодушных за оперативное реагирование.