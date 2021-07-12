В Уфе спасли 6 человек от смерти на воде

За прошедшие выходные спасателям Уфы удалось предотвратить 6 смертельных случаев на водоёмах.
Так, на пляже «Солнечный» двух мужчин 27 и 49 лет вытащили из воды, когда их уносило течением на судовой ход. Также на озере Карьерном спасли 13-летнего мальчика, который оказался в воде, не умея плавать.
Спасатели также извлекли из воды трёх мужчин, которые попытались переплыть водоём, когда один из них начал тонуть и хвататься за товарища. Трагедии удалось избежать, а тонущих отдыхающих транспортировали на сушу. Все трое были в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: УГЗ г. Уфы.