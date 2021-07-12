В Уфе роженице провели сразу две операции, чтобы спасти ребенка

Сложность была в том, что она очень низко располагалась, это атипическая миома. Немного были и технические трудности, но мы с ним справились. Этой женщине вернули ее же кровь, которую мы потеряли, потому что сочетание двух операций сопряжено с большей кровопотерей.

Альфия Ящук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии с курсом ИДПО БГМУ, профессор, доктор наук