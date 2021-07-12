В Уфе роженице провели сразу две операции, чтобы спасти ребенка

Роженица в один день пережила сразу две операции. Врачи удалили новообразование размером с голову ребёнка и сделали кесарево сечение.

Малыш родился здоровым, мама прошла восстановление быстро – меньше чем через неделю её вместе с ребёнком выписали домой. По словам медиков, миома матки у беременных – это редкость. Основная причина – возраст. Чаще новообразование обнаруживают у женщин после 30 лет. Современные технологии позволяют делать операции без удаления матки, так что врачи обещают, что женщина сможет родить и в будущем.

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Сложность была в том, что она очень низко располагалась, это атипическая миома. Немного были и технические трудности, но мы с ним  справились. Этой женщине вернули ее же кровь, которую мы потеряли, потому что сочетание двух операций сопряжено с большей кровопотерей.

Альфия Ящук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии с курсом ИДПО БГМУ, профессор, доктор наук

Страшно мне не было, потому что я попала в руки врача от Бога – Альфии Галимовны Ящук, которая и помогла появиться на свет моей дочке, и сейчас нам уже 11 дней, мы растем и развиваемся.

Анна Демина
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