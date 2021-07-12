В Уфе роженице провели сразу две операции, чтобы спасти ребенка

Роженица в один день пережила сразу две операции. Врачи удалили новообразование размером с голову ребёнка и сделали кесарево сечение.
Малыш родился здоровым, мама прошла восстановление быстро – меньше чем через неделю её вместе с ребёнком выписали домой. По словам медиков, миома матки у беременных – это редкость. Основная причина – возраст. Чаще новообразование обнаруживают у женщин после 30 лет. Современные технологии позволяют делать операции без удаления матки, так что врачи обещают, что женщина сможет родить и в будущем.