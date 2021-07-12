В Башкирии благодаря проекту «Атайсал» благоустраивают родник Холодный ключ

Частыми гостями родника являются выходцы из села Орловка и приезжие гости. Вода в данном роднике очень вкусная, полезная и жители об этом знают, поэтому очень часто ею пользуются, набирают домой и отправляют своим родственникам в город. Дай бог, наша водичка будет радовать еще долгие годы наших жителей и выходцев нашего сельского поселения.

Любовь Шамшурина, глава администрации Орловского сельского поселения