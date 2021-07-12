В Башкирии благодаря проекту «Атайсал» благоустраивают родник Холодный ключ

Благодаря проекту «Атайсал» в Янаульском районе благоустраивают местный родник. Работы ведут жители  и выходцы деревни Орловка. На территории, где расположен источник Холодный ключ, покрасили домик и перила, скосили сорную траву, вырубили кустарники, углубили и почистили русло родника, завершают укладку тротуарной плитки.

Появится беседка и арка, удобный спуск с лестницей. Спонсором благоустроительных работ стал председатель Госсобрания Республики Башкортостан Константин Толкачев. Проект «Атайсал» («Малая родина») стартовал весной этого года. Он подразумевает помощь меценатов своей малой родине. Принять участие в нем может каждый желающий.

Фото №1 - В Башкирии благодаря проекту «Атайсал» благоустраивают родник Холодный ключ

Частыми гостями родника являются выходцы из села Орловка и приезжие гости. Вода в данном роднике очень вкусная, полезная и жители об этом знают, поэтому очень часто ею пользуются, набирают домой и отправляют своим родственникам в город. Дай бог, наша водичка будет радовать еще долгие годы наших жителей и выходцев нашего сельского поселения.

Любовь Шамшурина, глава администрации Орловского сельского поселения
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