Житель Башкирии изнасиловал жену и расчленил двух женщин

В Стерлитамаке был задержан 44-летний местный житель, которого обвиняют в ужасных преступлениях. Мужчину подозревают в сексуализированном насилии и жестоком убийстве.

В октябре 2020 года в полицию поступило сообщение о пропаже 43-летней местной жительницы. Женщина имела постоянную работу, спокойный уклад жизни, поэтому внезапно уехать никуда не могла. Полицейские заметили, что последний раз она общалась только с 44-летним подозреваемым. Мужчина начал отрицать свою причастность к исчезновению женщины, но вскоре выяснилось, что ранее он был обвинён в сексуализированном насилии. В 2006 году он изнасиловал свою уже бывшую супругу, а в 2020 году женщину из Миякинского района, с которой познакомился в соцсетях. Тогда женщины не написали на него заявление.

Зато вскоре следователи установили, что мужчина был знаком с 34-летней женщиной, которую в 2007 году неизвестный изнасиловал и убил. Были установлены неоспоримые доказательства и улики – обвиняемый признался в совершенных преступлениях и показал места захоронения двух женщин.

Как утверждает сам подозреваемый, в обоих случаях он пытался защитить себя. Одна из женщин якобы сама напала на него и, обороняясь, мужчина случайно убил несчастную. В другом случае смерть женщины наступила в результате несчастного случая, когда во время ссоры она упала и ударилась головой.

Однако следствие уверено, что мужчина действовал умышлено. После совершения преступлений против половой неприкосновенности, он убивал женщин, так как боялся правосудия. Тела он расчленил и спрятал в лесополосе.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. пресс-служба СК РФ по РБ