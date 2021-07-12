В Туймазинском районе началась уборка зерновых

В этом году в Туймазинском районе республики засеяно 37,5 тысяч гектаров площадей. Озимая пшеница созрела раньше срока на две недели.

Специалисты провели совещание прямо на полях, где обсудили организацию качественной хлебоуборочной кампании. Чтобы минимизировать потери урожая, комбайны и грузовой транспорт накануне герметизировали монтажной пеной, чтобы избежать утечки зерна.