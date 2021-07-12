В Уфе благоустраивают придомовые территории по программе «Башкирские дворики»

В Демском районе Уфы завершается благоустройство придомовых территорий. Благодаря программе «Башкирские дворики» по улице Левитана появится несколько детских площадок и оборудованные места для парковки. Территорию также украсят художники-декораторы.
Жители улицы Левитана не раз обращались в различные инстанции с просьбой благоустроить придомовую территорию. Особенно трудно, по их словам, с паркингом: мест на всех не хватает, да и специальной площадки для прогулок с детьми нет. Теперь у демчан будет для этого специальная зона, ведь совсем скоро здесь построят четыре новые детские площадки.
Также вскоре заработает старый фонтан, а на свободной территории появится альпийская горка. На сегодняшний день завершено более 80 процентов работы.
Ремонтные и строительные работы ведутся совместно с жилищным управлением города. Компания-подрядчик по этой же программе сейчас работает в двух точках Уфы – на улицах Кувыкина и Мушникова.
Одним из ярких преобразований участка улицы в Деме является граффити. Здесь рисунок уже завершен, а вот работа над художественным оформлением подъезда ближайшего дома только начинается. Основные работы по программе «Башкирские дворики» на Левитана должны завершиться к концу этого месяца.