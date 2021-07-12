В Уфе благоустраивают придомовые территории по программе «Башкирские дворики»

В Демском районе Уфы завершается благоустройство придомовых территорий. Благодаря программе «Башкирские дворики» по улице Левитана появится несколько детских площадок и оборудованные места для парковки. Территорию также украсят художники-декораторы.

Жители улицы Левитана не раз обращались в различные инстанции с просьбой благоустроить придомовую территорию. Особенно трудно, по их словам, с паркингом: мест на всех не хватает, да и специальной площадки для прогулок с детьми нет. Теперь у демчан будет для этого специальная зона, ведь совсем скоро здесь построят четыре новые детские площадки.

У нас тут тротуаров вдоль дорог не было, вдоль подъездов, и целиком масштабная такая стройка – мы очень довольны. Зиля Ганеева, председатель дома № 38/3 по ул. Левитана

Также вскоре заработает старый фонтан, а на свободной территории появится альпийская горка. На сегодняшний день завершено более 80 процентов работы.

7 тысяч квадратных метров уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, 2700 метров бортовых камней установлено, сегодня продолжаем заниматься установкой бордюров, также асфальтируем тротуарные дорожки, детские площадки. Динар Янгиров, мастер подрядной организации

Ремонтные и строительные работы ведутся совместно с жилищным управлением города. Компания-подрядчик по этой же программе сейчас работает в двух точках Уфы – на улицах Кувыкина и Мушникова.