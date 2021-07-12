В Башкирии за минувшие выходные утонули 4 человека

В Башкирии продолжают фиксировать летальные случаи на водоёмах республики. Как сообщают специалисты, чаще всего гибнут мужчины от 18 до 30 лет. Однако большой уровень смертей фиксируется и среди детей.

Так, 10 июля в Кумертау на старом городском пруду утонул 62-летний мужчина. Его тело извлекли из воды спасатели.

Через несколько часов в воде погиб 43-летний мужчина недалеко от населенного пункта Викторовка Благоварского района. По предварительной информации, погибший был пьян.

В тот же день на озере Кандрыкуль пропал 25-летний парень. Вскоре его бездыханное тело нашли в воде родственники.

11 июля также зафиксирован смертельный случай. Инцидент произошёл на реке Белой недалеко от деревни Киекбаево Бурзянского района утонул 62-летний мужчина. Его тело нашли сотрудники МВД.