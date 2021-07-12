Приемная кампания-2021 в Башкортостане: ответы на важные вопросы

В республике начинается горячая пора. Закончились экзамены в школах, ребята подают документы в высшие учебные заведения.

Как найти приказ о зачислении на сайте университета? Как иногородним студентам заселиться в общежитие? Можно ли студенту привиться в университете? Будет ли в этом году дистанционное обучение?



На эти и многие другие вопросы в студии БСТ отвечают представители министерства образования и руководители крупнейших вузов республики.

Вузы готовы к новому учебному году?

Да. Университеты подошли к этому периоду с большим воодушевлением. Всего бюджетных мест в республиканских вузах - 13700. Республика в этом году идет с увеличением на более чем 2000 мест. Не стоит забывать и про среднее профессиональное образование: в этом году предусмотрено на 368 бюджетных мест больше.

Какие новшества в приемной кампании в этом году?

Приемные комиссии будут публиковать списки без имени и отчества. Это соблюдение закона. Каждому абитуриенту будет присвоен номер, по которому он найдет себя в списках (номер СНИЛС при его наличии). Увеличилось количество специальностей и направлений, на которые можно подать документы. Теперь количество направлений увеличилось до 10. То есть, у абитуриента на выбор есть 5 вузов и 10 направлений.

Если поступить на энергетический факультет, то где можно пройти практику?

В УГНТУ, например, есть несколько специальностей в этом направлении, выросло количество бюджетных мест. Традиционно ребят прикрепляют к “Роснефти”, а с прошлого года - еще и в “Сибуре”.

Приветствуется ли творческая деятельность в университетах?

Да. Каждый год в Башкортостане проводится “Студенческая весна”. В каждом вузе есть от 10 до 15 творческих коллективов, в которых ждут новых ребят.

Какие виды материальной поддержки и внеурочных занятий есть в БГАУ?

В университете поддерживают не только тех, кто занимается внеурочной деятельностью, но и семейных, малоимущих. В БГАУ есть студенческое самоуправление, а также студотряды.

Какие документы нужны для поступления в университет?

Документы можно подавать через Госуслуги, через портал вуза, либо по почте. Помимо этого никто не отменял живого общения в приемной комиссии. Для начала вы можете оставить копии документов (паспорт, СНИЛС, документ об образовании), заявление, а данные по ЕГЭ вузы получат из федеральной базы данных. Разницы между очной и онлайн подачей документов нет. Выпускникам колледжей нужно выбрать специальность, посмотреть список экзаменов, пройти вступительные испытания онлайн чтобы поступить в университет.

Какие ковидные ограничения есть в университетах?

Основная масса мероприятий проводилась в ходе учебного года. Каждый вуз - зрелый, поэтому все нормы соблюдаются: социальные дистанции, маски и тд. Разъяснительная и наблюдательная работа проводится министерством образования и науки Республики Башкортостан.

Есть слухи, что Бирский филиал БГУ закрывается. Правда ли это?

Нет. Сейчас разработана программа развития Бирского филиала БГУ, в дальнейшем он будет только развиваться.

Какой проходной балл установлен в университетах Башкортостана?

Пока точной цифры на этот год нет, она формируется после того, как все ребята подали документы и стали известны результаты вступительных испытаний. Плюс ко всему все зависит от конкретной специальности. В прошлом году проходной балл был везде разный - от 180 и выше.

Сколько бюджетных целевых мест есть в БГМУ?

В этом году на 870 мест 646 мест - целевые бюджетные места. Далее ребята возвращаются на в районы республики на работу по своему профилю.

Какие стипендии получают “целевые” студенты в БГМУ?

Целевые студенты получают как государственную стипендию, так и дополнительную, которая оговорена в договоре о целевом обучении. Это порядка 10 тысяч рублей.

Как стать “целевым” студентом в БГМУ?

Нужно обратиться к главному врачу ЦРБ в своем районе, получить “добро”, получить направление в университет, пройти 6-летнее обучение, вернуться в район и отработать 3 года. Если вы не хотите отрабатывать, то тогда договор расторгается, но “целевик” должен вернуть деньги, которые были потрачены бюджетом на его обучение.

А есть ли в БГПУ целевые места для выпускников школ?

Да, 222 места ждут своих абитуриентов по целевому направлению. Мы принимаем заявки от отделов образования муниципалитетов. По окончанию университета студенты смогут не только гарантированно трудоустроиться, но и воспользоваться различными программами поддержки молодых учителей, как из республиканского, так и федерального бюджетов.

Какие специальности готовят в Нефтяном университете?

Помимо традиционно сильных нефтегазовых специальностей открыты специальности в области цифровых технологий, целые кафедры и факультеты. Автоматизация технологических процессов, творческие специальности, архитектура - все это показывает высокий спрос в последнее время. Есть 3 коридора поступления: общий конкурс, “целевые” места (квоты определяет Минобрнауки РФ) и платные места. В этом году вузы существенно увеличили количество бюджетных мест, поэтому абитуриентам предлагают испытать все шансы для поступления на бюджет.

Где могут проявить себя студенты УГАТУ?

Например, в строении авиадвигателей. На истребителях пилотажной группы “Русские Витязи” стоят наши башкирские двигатели. В УГАТУ также мощная IT-сфера. Выпускники нашего вуза по специальности получают в среднем около 110 тысяч рублей.

Есть ли рассрочка в УГАТУ?

Да, есть. С 1 курса на специальностях, где нет бюджетных мест, есть возможность разделить стоимость обучения на 3, 4 и 6 частей.

А возможна ли рассрочка в БГАУ?

Да. Отсрочка предоставляется на полгода в каждоме семестре. Но есть и индивидуальный подход. Если студент хорошо справляется с учебным планом, то университет с радостью идет ему навстречу.

Как сильно поднялись цены на обучение в этом году?

Уже второй год подряд цены не повышаются. С учетом ситуации с пандемией, во всех вузах есть отсрочка платежа и скидки на обучение.

Школьникам обязательно делать вакцину при поступлении?

Если говорить о приемной кампании, то ребята могут подать документы дистанционно. Никакие справки в этом случае не требуются. Тем более несовершеннолетние жители республики пока не могут вакцинироваться.

Есть ли кредитные программы на обучение?

Да. Родителям нужно найти всю информацию об этих программах на сайтах вузов. Есть возможность оплатить обучение (кредит) после окончания университета, а в течение обучения платить только проценты (процентная ставка от 3 процентов).

Какие льготы существуют для тех, кто прошел военную службу?

Льгот нет. Эти рекомендации действуют для поступления в военные вузы. В соответствии со ст.71 Федерального закона “Об образовании” граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам, имеют преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

Есть ли сейчас дистанционное обучение в республиканских вузах?

Сейчас вузы готовятся прежде всего к очному обучению. Ориентир идет именно на “живое” общение.

Может ли студент выбрать между онлайн и оффлайн обучением?

У студента есть такое право, но большинство выбирает очное присутствие. Кроме того, некоторые направления не предполагают дистанционное обучение. Например, в медицинской сфере.

Есть ли спортивные секции в БГПУ?

Да, в университете есть своя хоккейная команда. Кроме того, студенты БГПУ играют в “Салавате Юлаеве”.

Может ли студент менять факультеты в БГМУ?

В лечебном деле и педиатрии это возможно. В других направлениях это не приветствуется.

Кого больше среди студентов в УГНТУ: мальчиков или девочек?

Раньше мальчиков было больше, теперь 50/50. Все потому, что есть много специальностей, которые предполагают научно-исследовательскую работу, а не тяжелые смены на скважинах. Нужно выбирать сердцем, есть много вариантов обучения как для мальчиков, так и для девочек.

Как перейти с платной формы обучения на бесплатную?

Если есть вакантное бюджетное место, то перевод возможен. Для этого нужно отучиться 2 семестра без троек. Этот порядок общий для всех вузов.

Правда ли, что студенты УГНТУ получают стипендию в 80 тысяч?

Не совсем. Студенты УГНТУ (олимпиадники), которые показывают большие успехи, получают стипендию до 100 тысяч рублей на 1 курсе. Дальше они попадают в программу по работе с одаренными студентами и могут претендовать на повышенные стипендии.

Какие условия есть для студентов БГАУ?

Сейчас в БГАУ обновились общежития. Причем жить в них могут как “платники”, так и “бюджетники”. Это будет актуально, ведь большинство ребят приезжают из деревень. Всем студентам, которые обучаются в университете, предоставляется место в общежитии.

Помогают ли трудоустраиваются после окончания вуза в Башкортостане?

Непременно. При учебных заведениях, как правило, есть свои службы занятости. Студенты уже с 3-4 курсов проходят производственную практику, большинство ребят трудоустраиваются до окончания вуза.

Какие условия есть в БГПУ для действующих учителей в магистратуре?

На эти цели выделено 90 бюджетных мест. Также выделены места для целевого приема, а победы в профильных конкурсах могут быть учтены как индивидуальные достижения.

Какие преимущества есть у ребят с золотой медалью и 100 баллами за ЕГЭ?

Каждый вуз вправе сам устанавливать такие преимущества. Стоит напомнить, что по инициативе Радия Хабирова в этом году 100-балльники получают специальную стипендию. При условии получения в один из университетов Башкортостана они получат 150 тысяч рублей. Причем эти деньги не облагаются налогом, ребенок сможет сам распорядиться этими средствами. Что касается льгот, то - да. Результаты олимпиад могут быть засчитаны вузами. А победители Всероссийской олимпиады школьников и вовсе автоматически поступают в вуз. Таких детей в этом году в Башкортостане двое. Кстати, “Кубок Гагарина”, к сожалению, не входит в список олимпиад, которые дают дополнительные льготы. Но со следующего года есть вероятность, что его включат в федеральный перечень олимпиад.

Можно ли в УГНТУ учиться на английском языке?

Да, есть два уровня обучения. Первый - 50/50. А на втором уровне есть возможность полного обучения на английском.

Как проходит стажировка за рубежом в БГМУ?

Есть возможность бесплатного обучения по договору между университетом и ведущими клиниками. Основные направления - Европа и Китай. Именно там, кстати, учат правильно работать с роботами. Эта учеба занимает некоторое время, после чего специалиста допустят до хирургии.

Какой проходной балл для абитуриентов в прошлом году?

У каждого вуза эти цифры разные. В БГМУ, например, у стоматологов самая высокая планка - от 280 баллов. Далее идут лечебный факультет - 250 баллов, педиатрия - 220-240 баллов. В УГАТУ в среднем эти цифры начинаются от 180-190 баллов. В БГУ самые высокие цифры у Института права - от 278 баллов. Потом в рейтинге идут факультет романо-германской филологии (от 258), институт экономики, финансов и бизнеса (от 240), на технических направлениях от 180 баллов и выше. В БГАУ самый высокий проходной балл на факультете ветеринарии - от 180 баллов. В БГПУ самая популярная специальность - Лингвистика, которая готовит переводчиков. В прошлом году на нее поступали ребята с результатами от 275 баллов.

Как узнать, за какие олимпиады можно получить дополнительные баллы?

Вам стоить заглянуть на сайт вуза, куда хотите поступить, и посмотреть, какие условия предоставляет конкретно этот вуз.

Правда ли, что в БГУ открывается новое общежитие на улице Гоголя?

Да, в нем 560 мест. Туда будут заселяться первокурсники (в первую очередь олимпиадники и высокобалльники), немного иностранных студентов. Любой абитуриент сможет попасть в это общежитие. Общежитие гостиничного типа, очень комфортабельное.

Могут ли студенты из других вузов попасть на военную кафедру УГАТУ?

Пока нет. Эта возможность есть только у студентов УГАТУ по нескольким направлениям. Однако башкирские вузы уже работают над этим: предполагается, что такая возможность появится в Евразийском НОЦ.

Что такое Евразийский НОЦ?

Это Евразийский научно-образовательный центр, объединение ведущих вузов, научных организаций Башкортостана и всех крупнейших работодатели. С образованием в вузах Евразийского НОЦ наши ребята смогут работать на крупнейших предприятиях.

Как это будет работать? Что абитуриентам даст то, что создан НОЦ?

Это возможность применить свои теоретические знания на практике. Раньше была проблема: когда в вузах что-то разрабатывается, а предприятия не могут взять себе это на вооружение.

Какие вузы войдут в НОЦ?

Все классические вузы вошли в его состав.

Будут ли заселять студентов в общежития без справки о вакцинации, если ребята уже старше 18 лет?

Нет. Ребятам нужно будет принять ответственное решение. А если вы сделали только первый этап вакцинации, то вам пойдут навстречу и дадут место в общежитии.

Как учиться незрячим студентам?

Для таких студентов в вузах Башкортостана есть все необходимые условия.

Когда заканчивается работа приемных комиссий?

Во всех вузах 29 июля завершается прием документов на обучение за счет бюджета на бакалавриате и специалитете. А вот 17 августа - “час икс” для оформления приказов. После этого будут подведены первые итоги приемной кампании 2021 года. Прием документов на платную основу до конца августа.

Как быть, если обучающийся не получил значок ГТО в прошедшем учебному году?

Нормы ГТО, полученные в первом полугодии учебного года, уже подтверждены Приказом Министерством спорта РФ и наличием значка, а ребята, которые сдавали нормы ГТО во втором полугодии, действительно, никаких подтверждающих документов не имеют. Поэтому обучающимся необходимо написать заявление в муниципальный отдел образования, чтобы получить выписку, подтверждающую выполнение им норм ГТО.