Допвыходной, пожары и развитие геопарков: итоги оперативки с Радием Хабировым

19 июля в Башкортостане объявлено выходным днем. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил глава республики Радий Хабиров. Он подчеркнул, что каждое учреждение самостоятельно определяет внутренними распоряжениями необходимое количество работающих на месте. Также на заседании обсуждались отопление многоквартирных домов, пожары в лесах и развитие геопарков «Торатау» и «Янгантау».

Жители Башкортостана отдохнут с 17 по 20 июля включительно. Глава республики Радий Хабиров объявил следующий понедельник, 19 июля, выходным днем. Работодателям рекомендовано сохранить зарплату сотрудникам. Вкупе с переносом новых антиковидных ограничений на 26 июля и на поздние сроки крупных массовых мероприятий в Башкортостане это позволит разорвать цепь передачи и распространения коронавируса.

20 июля республика отметит Курбан-байрам, который объявлен праздничным выходным днём. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса мы дадим жителям республики отдохнуть четыре дня. Все работодатели должны за этот день сохранить заработную плату. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Башкортостане продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Регион уже получил более 850 тысяч доз вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По данным Минздрава республики на 12 июля, первым компонентом привиты 739 с половиной тысяч жителей республики, вторым компонентом – почти 421 тысяча человек. Свободный коечный фонд составляет 15 процентов. Радий Хабиров поручил поддерживать запас свободных инфекционных мест на необходимом уровне.

Вот у нас сейчас три тысячи коек развернуто. Пиковые значения прошлого года в ноябре мы разворачивали 6700 коек. То есть мы даже еще не дошли до половины того, что нам приходилось. Возможности у нас такие есть, мы в течение суток-двое можем открывать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан развивает инфраструктуру геопарков «Торатау» и «Янгантау». Объем господдержки составит 980 млн рублей. Для частных инвесторов – особые предложения.

В настоящий момент особое направление – это развитие глэмпингов. Как вы знаете, сплавы по нашим рекам являются очень популярными. Поток туристов выходного дня в геопарке – более 5 тысяч человек, и, конечно, прежде всего нам необходимо выстроить качественную инфраструктуру. Мы подготовили проекты точечные для наших инвесторов. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Аномальная жара привела к резкому росту лесных пожаров – в 4,5 раза по сравнению с 2020 годом. 80 процентов из них ликвидируют в первые сутки. С начала года в республике зафиксировали 205 возгораний в лесах на площади свыше 2 000 га.

По предварительным данным, ущерб, нанесенный лесному фонду, составил 3 млн рублей. Напомню значение целевого показателя по федеральному проекту «Сохранение лесов» на текущий год – не более 17 млн рублей. Оперативность тушения 82% при нормативе 56,7%. То есть 168 пожаров в текущем году мы потушили в первые сутки. Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан

Мы договорились, что на авиасалоне МАКС 21 июля заключаем соглашение с Ростехом. Для лесной противопожарной службы мы берем большой модернизированный вертолет Ка-32 с системой пожаротушения. Как-то в этой части, я полагаю, мы вас усилим. Думаю, вертолет нужен будет по нашему региону и по нашим соседям. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан