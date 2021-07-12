Допвыходной, пожары и развитие геопарков: итоги оперативки с Радием Хабировым

19 июля в Башкортостане объявлено выходным днем. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил глава республики Радий Хабиров. Он подчеркнул, что каждое учреждение самостоятельно определяет внутренними распоряжениями необходимое количество работающих на месте. Также на заседании обсуждались отопление многоквартирных домов, пожары в лесах и развитие геопарков «Торатау» и «Янгантау».

Жители Башкортостана отдохнут с 17 по 20 июля включительно. Глава республики Радий Хабиров объявил следующий понедельник, 19 июля, выходным днем. Работодателям рекомендовано сохранить зарплату сотрудникам. Вкупе с переносом новых антиковидных ограничений на 26 июля и на поздние сроки крупных массовых мероприятий в Башкортостане это позволит разорвать цепь передачи и распространения коронавируса.

20 июля республика отметит Курбан-байрам, который объявлен праздничным выходным днём. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса мы дадим жителям республики отдохнуть четыре дня. Все работодатели должны за этот день сохранить заработную плату.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Допвыходной, пожары и развитие геопарков: итоги оперативки с Радием Хабировым

В Башкортостане продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Регион уже получил более 850 тысяч доз вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По данным Минздрава республики на 12 июля, первым компонентом привиты 739 с половиной тысяч жителей республики, вторым компонентом – почти 421 тысяча человек. Свободный коечный фонд составляет 15 процентов. Радий Хабиров поручил поддерживать запас свободных инфекционных мест  на необходимом уровне.

Вот у нас сейчас три тысячи коек развернуто. Пиковые значения прошлого года в ноябре мы разворачивали 6700 коек. То есть мы даже еще не дошли до половины того, что нам приходилось. Возможности у нас такие есть, мы в течение суток-двое можем открывать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - Допвыходной, пожары и развитие геопарков: итоги оперативки с Радием Хабировым
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Башкортостан развивает инфраструктуру геопарков «Торатау» и «Янгантау». Объем господдержки составит 980 млн рублей.  Для частных инвесторов – особые предложения.

В настоящий момент особое направление – это развитие глэмпингов.  Как вы знаете, сплавы по нашим рекам являются очень популярными. Поток туристов выходного дня в геопарке – более 5 тысяч человек, и, конечно, прежде всего нам необходимо выстроить качественную инфраструктуру. Мы подготовили проекты точечные для наших инвесторов.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Аномальная жара привела к резкому росту лесных пожаров – в 4,5 раза по сравнению с 2020 годом.  80 процентов из них ликвидируют в первые сутки. С начала года в республике зафиксировали 205 возгораний в лесах на  площади свыше  2 000 га.

Фото №3 - Допвыходной, пожары и развитие геопарков: итоги оперативки с Радием Хабировым

По предварительным данным, ущерб, нанесенный лесному фонду, составил 3 млн рублей. Напомню значение целевого показателя по федеральному проекту «Сохранение лесов» на текущий год – не более 17 млн рублей. Оперативность тушения 82% при нормативе 56,7%. То есть 168 пожаров в текущем году мы потушили в первые сутки.

Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан

Мы договорились, что на авиасалоне МАКС 21 июля заключаем соглашение с Ростехом. Для лесной противопожарной службы мы берем большой модернизированный вертолет Ка-32 с системой пожаротушения. Как-то в этой части, я полагаю, мы вас усилим.  Думаю, вертолет нужен будет по нашему региону и по нашим соседям.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Главный виновник пожаров в лесах – человек. Поэтому Минлесхоз республики обратился с рекомендацией к муниципалитетам усилить профилактическую работу. Нужно разъяснять, как туристам вести себя на природе, а также по возможности ограничить посещение лесов. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил проанализировать ситуацию и принять все необходимые меры.

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