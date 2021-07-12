Допвыходной, пожары и развитие геопарков: итоги оперативки с Радием Хабировым

19 июля в Башкортостане объявлено выходным днем. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил глава республики Радий Хабиров. Он подчеркнул, что каждое учреждение самостоятельно определяет внутренними распоряжениями необходимое количество работающих на месте. Также на заседании обсуждались отопление многоквартирных домов, пожары в лесах и развитие геопарков «Торатау» и «Янгантау».
Жители Башкортостана отдохнут с 17 по 20 июля включительно. Глава республики Радий Хабиров объявил следующий понедельник, 19 июля, выходным днем. Работодателям рекомендовано сохранить зарплату сотрудникам. Вкупе с переносом новых антиковидных ограничений на 26 июля и на поздние сроки крупных массовых мероприятий в Башкортостане это позволит разорвать цепь передачи и распространения коронавируса.
В Башкортостане продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Регион уже получил более 850 тысяч доз вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По данным Минздрава республики на 12 июля, первым компонентом привиты 739 с половиной тысяч жителей республики, вторым компонентом – почти 421 тысяча человек. Свободный коечный фонд составляет 15 процентов. Радий Хабиров поручил поддерживать запас свободных инфекционных мест на необходимом уровне.
Башкортостан развивает инфраструктуру геопарков «Торатау» и «Янгантау». Объем господдержки составит 980 млн рублей. Для частных инвесторов – особые предложения.
Аномальная жара привела к резкому росту лесных пожаров – в 4,5 раза по сравнению с 2020 годом. 80 процентов из них ликвидируют в первые сутки. С начала года в республике зафиксировали 205 возгораний в лесах на площади свыше 2 000 га.
Главный виновник пожаров в лесах – человек. Поэтому Минлесхоз республики обратился с рекомендацией к муниципалитетам усилить профилактическую работу. Нужно разъяснять, как туристам вести себя на природе, а также по возможности ограничить посещение лесов. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил проанализировать ситуацию и принять все необходимые меры.