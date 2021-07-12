В Уфе к 450-летию города закупят 5 ретро-трамваев

В этом году в Уфе завершат реконструкцию улицы Комсомольской, строительство Бельского моста и нового путепровода через проспект Салавата Юлаева. Также масштабный ремонт проведут на центральных улицах – Революционной, бульваре Ибрагимова и не только.
Об этом главе республике доложили в правительстве на «Транспортном часе». Кроме того, в честь предстоящего 450-летия столицы власти намерены закупить пять ретро-трамваев, которые будут курсировать по исторической части города.
На совещании также рассказали о модернизации дорожной инфраструктуры в целом по региону. Так, в Башкортостане почти вдвое увечили объемы реконструкции и ремонта федеральных трасс. На эти цели направлено порядка 15 млрд рублей.