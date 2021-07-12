«Как в Освенциме»: подробности скандала вокруг пансионата для пожилых в Уфе

В центре скандала оказался очередной частный пансионат для пожилых в Уфе. Вывеска на здании гласит «Долголетие». На самом же деле созданные условия явно не нацелены продлить жизнь постояльцам. Пенсионеры спят на голых матрасах, недоедают и открыто жалуются на камеру – им там плохо. Сегодня надзорные органы республики выехали на место с проверкой.

Еще неделю назад Рамиля Ибрагимова была постояльцем частного пансионата с перспективным названием «Долголетие». Со слов родственников, женщину поместили туда пару месяцев назад, а сейчас за ней дома ухаживает невестка и внучка. До того как попасть в учреждение, она могла самостоятельно сидеть и передвигаться, а сейчас лежит овощем. Появились и новые пролежни, которые дошли до костей. Тревогу подняла невестка женщины, когда приехала проведать свою свекровь.

Мы зашли, и сразу везде запах мочи, грязи. Никакого домашнего уюта и в помине нет, как в камере пыток, в Освенциме. Рита Ибрагимова, родственница пенсионерки

А вот как выглядит «Долголетие» изнутри. Со слов пенсионера, он страдает от постоянных болей, но помощи нет. Благодаря реакции проверяющего прокурора за мужчиной уже выехала дочь из другого города. Некоторые постояльцы лежат на голых матрасах, а кого-то запускают до такой степени, что не стригут даже ногти месяцами. О том, что в пансионат приедет проверка, руководство узнало за пару дней. Это даже видно по недавно обработанным ранам и заученным отзывам.

А вот эта красивая девушка в белом и есть директор частного учреждения. Вину она свою признает и готова закрыться, если надзорные органы предпишут. Бизнес семейный, ведь, как выясняется, Лилия является супругой руководителя другого скандально известного пансионата «Моя семья», где при загадочных обстоятельствах умирали люди. Два филиала уже закрыты, а на директора заведены уголовные дела.

– Вы попали в такую же ситуацию, как ваш муж, он как-то делится опытом? – Нет, ему сейчас не до этого, там уголовные дела. Лилия Васильева, директор частного пансионата «Долголетие»

А это уже второй этаж пансионата. Чтобы попасть на улицу, постояльцам нужно преодолеть крутой спуск по лестнице без резинового покрытия и пандусов. Хозяйка пансионата рассказала, что уже уволила тех сиделок, которые якобы издевались над стариками. В персонале остались только самые стрессоустойчивые и добрые люди.

– Кричите на постояльцев? – Ну, иногда немного, если натворят что-то. Могут памперс разорвать, описаться. Айгуль Насырова, сотрудница частного пансионата «Долголетие»

Рацион у постояльцев богатый, но это только со слов руководства – на деле все оказалось по-другому.

Каша, хлеб, каша, хлеб. Хочется чего-то молочного: творог, сметану. Из дома иногда приносят что-нибудь, подкармливают. Роза Нурмухаметова, постоялец частного пансионата «Долголетие»