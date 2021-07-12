«Как в Освенциме»: подробности скандала вокруг пансионата для пожилых в Уфе

В центре скандала оказался очередной частный пансионат для пожилых в Уфе. Вывеска на здании гласит «Долголетие». На самом же деле созданные условия явно не нацелены продлить жизнь постояльцам. Пенсионеры спят на голых матрасах, недоедают и открыто жалуются на камеру – им там плохо. Сегодня надзорные органы республики выехали на место с проверкой.
Еще неделю назад Рамиля Ибрагимова была постояльцем частного пансионата с перспективным названием «Долголетие». Со слов родственников, женщину поместили туда пару месяцев назад, а сейчас за ней дома ухаживает невестка и внучка. До того как попасть в учреждение, она могла самостоятельно сидеть и передвигаться, а сейчас лежит овощем. Появились и новые пролежни, которые дошли до костей. Тревогу подняла невестка женщины, когда приехала проведать свою свекровь.
А вот как выглядит «Долголетие» изнутри. Со слов пенсионера, он страдает от постоянных болей, но помощи нет. Благодаря реакции проверяющего прокурора за мужчиной уже выехала дочь из другого города. Некоторые постояльцы лежат на голых матрасах, а кого-то запускают до такой степени, что не стригут даже ногти месяцами. О том, что в пансионат приедет проверка, руководство узнало за пару дней. Это даже видно по недавно обработанным ранам и заученным отзывам.
А вот эта красивая девушка в белом и есть директор частного учреждения. Вину она свою признает и готова закрыться, если надзорные органы предпишут. Бизнес семейный, ведь, как выясняется, Лилия является супругой руководителя другого скандально известного пансионата «Моя семья», где при загадочных обстоятельствах умирали люди. Два филиала уже закрыты, а на директора заведены уголовные дела.
А это уже второй этаж пансионата. Чтобы попасть на улицу, постояльцам нужно преодолеть крутой спуск по лестнице без резинового покрытия и пандусов. Хозяйка пансионата рассказала, что уже уволила тех сиделок, которые якобы издевались над стариками. В персонале остались только самые стрессоустойчивые и добрые люди.
Рацион у постояльцев богатый, но это только со слов руководства – на деле все оказалось по-другому.
В ходе рейда Министерство семьи, труда и соцзащиты населения, МЧС, Роспотребнадзор и прокуратура выявили множество нарушений. Сейчас все родственники постояльцев уведомлены о возможном закрытии пансионата. К этому готово и руководство учреждения. Но ни один из тех, кто поместил туда своих родителей, бабушек и дедушек, с заявлением в правоохранительные органы не обращался. В ближайшее время пансионат посетят еще и следователи. Но уже сейчас можно сказать, что учреждение с названием «Долголетие» вряд ли доживет даже до конца этого года.