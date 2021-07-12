Радий Хабиров встретился с выпускниками, набравшими 100 баллов на ЕГЭ

При поступлении в башкирские вузы стобалльникам по результатам ЕГЭ выплатят единовременный грант в размере 150 тысяч рублей. Глава республики Радий Хабиров сегодня встретился с отличниками и поздравил их с высокими результатами.
С теплотой Лилия Прозорова будет вспоминать не только родной лицей, но и учителей. Благодаря им выпускница смогла сдать ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам – физике и математике.
А ещё два года назад отличница мечтала стать музыкантом, играла на фортепиано. Но любовь к точным наукам оказалась сильнее. Сегодня выпускница в числе трех абитуриентов, кого пригласили на встречу с главой Башкортостана. Остальные присоединились к беседе в онлайн-режиме. Всего в регионе по итогам учебного года – 104 стобалльника.
Из-за коронавируса часть учебного процесса прошла дистанционно, тем не менее учителям удалось подготовить своих выпускников к ЕГЭ. Значительно выросло число тех, кто всего немного не дотянули до максимального балла.
А если точнее, то 40% из общего числа стобалльников по ЕГЭ. И все они получат грант главы Башкортостана в размере 150 тысяч рублей. Ничего плохого руководитель республики не видит и в том, что ещё 40% выбрали московские вузы. Главное – закончить учёбу с отличием и возвратиться в родную республику, подчеркнул Радий Хабиров.
Во время встречи Радий Хабиров ответил на вопросы выпускников. Екатерина Агафонова из Уфимского района, как и сотни ребят по всей республике, сдала нормы ГТО на отлично. Однако золотого значка, дающего дополнительные баллы при поступлении, не получила. Радий Хабиров тут же набрал регионального министра спорта Руслана Хабибова. Чтобы не ждать приказа от федерального ведомства, башкирским выпускникам подготовят выписки для предоставления в вузы.
Грант в размере 50 тысяч рублей получат и учителя, подготовившие стобалльников. Независимо от того, какой вуз и в каком регионе выберут стобалльники, Радий Хабиров пожелал им удачи. А тем отличникам, кто уже в следующем году решит получить высшее образование в Башкортостане, собирать документы для получения гранта не придется. Заявку можно будет оформить через портал Госуслуг. Сейчас этот алгоритм прорабатывается.