Радий Хабиров встретился с выпускниками, набравшими 100 баллов на ЕГЭ

При поступлении в башкирские вузы стобалльникам по результатам ЕГЭ выплатят единовременный грант в размере 150 тысяч рублей. Глава республики Радий Хабиров сегодня встретился с отличниками и поздравил их с высокими результатами.

С теплотой Лилия Прозорова будет вспоминать не только родной лицей, но и учителей. Благодаря им выпускница смогла сдать ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам – физике и математике.

Не сказать, что готовилась к ЕГЭ эти два года. Скорее, мы просто углубленно изучали эти предметы. Я думаю, что если ты хорошо знаешь предмет, то к ЕГЭ тебе подготовиться достаточно просто. Вот, например, к физике я вообще практически не готовилась. Просто пришла и написала всё, что я знаю. А вот по математике я была на 100% уверена, что у меня будет 100 баллов. Лилия Прозорова, выпускница лицея № 106 «Содружество»

А ещё два года назад отличница мечтала стать музыкантом, играла на фортепиано. Но любовь к точным наукам оказалась сильнее. Сегодня выпускница в числе трех абитуриентов, кого пригласили на встречу с главой Башкортостана. Остальные присоединились к беседе в онлайн-режиме. Всего в регионе по итогам учебного года – 104 стобалльника.

Я хорошо понимаю, как это тяжело и чего это стоит. Я хотел вас поблагодарить и восхититься вами, потому что вам пришлось всё это сдавать в очень тяжелое время. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Из-за коронавируса часть учебного процесса прошла дистанционно, тем не менее учителям удалось подготовить своих выпускников к ЕГЭ. Значительно выросло число тех, кто всего немного не дотянули до максимального балла.

Впереди у вас, наверное, один из самых важных выборов в вашей жизни. Это определение будущих профессий. Мне дали справочник, я вот посмотрел, в принципе, картина неплохая. Очень многие из вас решили поступать в наши башкирские вузы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А если точнее, то 40% из общего числа стобалльников по ЕГЭ. И все они получат грант главы Башкортостана в размере 150 тысяч рублей. Ничего плохого руководитель республики не видит и в том, что ещё 40% выбрали московские вузы. Главное – закончить учёбу с отличием и возвратиться в родную республику, подчеркнул Радий Хабиров.

Мы, как все, в основном сдавали физику и информатику, видим себя программистами, хотим развиваться именно в этой сфере. Программисты-инженеры. Рамиль Латыпов и Илья Толстобров

Во время встречи Радий Хабиров ответил на вопросы выпускников. Екатерина Агафонова из Уфимского района, как и сотни ребят по всей республике, сдала нормы ГТО на отлично. Однако золотого значка, дающего дополнительные баллы при поступлении, не получила. Радий Хабиров тут же набрал регионального министра спорта Руслана Хабибова. Чтобы не ждать приказа от федерального ведомства, башкирским выпускникам подготовят выписки для предоставления в вузы.

Я лично рада, что глава нашей республики проявил такую инициативу. Мне было очень интересно с ним увидеться вживую, он произвёл прекрасное впечатление. Прекрасно говорит и действительно для каждой проблемы старается найти решение. Лилия Прозорова, выпускница лицея № 106 «Содружество»