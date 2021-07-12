В Башкирии в рамках конкурса «Культура малой родины» отремонтируют 15 домов культуры

В Башкортостане определили 15 сельских домов культуры, которые отремонтируют в 2022 году. Речь об участниках конкурса «Культура малой родины». В общей сложности на досуговые учреждения выделят почти 55 млн рублей на текущий ремонт или переоснащение.
Большая часть суммы – из федерального бюджета, частично финансирование идет из региона. Учреждения сами выбирают, на какие цели потратить деньги, будь то закупка костюмов для коллективов или автобуса для гастролей. Впрочем, самое главное, чтобы жителям населенных пунктов после обновления было интересно там проводить время. В нынешнем году также в 15 домах культуры ведутся работы по модернизации. Ну а с началом концертного сезона они продемонстрируют, что сделано на эти средства.
К проекту «Культура малой родины» Башкортостан присоединился в 2017 году. В 77 домах культуры укреплена материально-техническая база. Конкурс также охватывает театры малых городов и детские театры. По словам организаторов, в скором времени он затронет и музеи, которые по аналогии смогут подавать заявку на участие и в случае победы направлять средства на ремонт или техническую модернизацию. Планируется, что ежегодно будут выявлять по 10 победителей.