В Башкирии в рамках конкурса «Культура малой родины» отремонтируют 15 домов культуры

В Башкортостане определили 15 сельских домов культуры, которые отремонтируют в 2022 году. Речь об участниках конкурса «Культура малой родины». В общей сложности на досуговые учреждения выделят почти 55 млн рублей на текущий ремонт или переоснащение.

Большая часть суммы – из федерального бюджета, частично финансирование идет из региона. Учреждения сами выбирают, на какие цели потратить деньги, будь то закупка костюмов для коллективов или автобуса для гастролей. Впрочем, самое главное, чтобы жителям населенных пунктов после обновления было интересно там проводить время. В нынешнем году также в 15 домах культуры ведутся работы по модернизации. Ну а с началом концертного сезона они продемонстрируют, что сделано на эти средства.

Поэтому мы планируем на конец августа – начало сентября в этих 15 районах посмотреть, как обновилась материально-техническая база и культурно-досуговая жизнь. Потому важно и наполнение какими-то новыми смыслами, чтобы появились новые форматы проведения досуга для местных жителей, новая точка притяжения для этого села. Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Это не просто дом культуры, там создаются условия для семейного досуга, т.е. можно прийти всей семьей, почитать книгу, поиграть бильярд, там различные активности для детей предусмотрены. Ирек Имангалин, начальник отдела социокультурной деятельности Министерства культуры Республики Башкортостан

К проекту «Культура малой родины» Башкортостан присоединился в 2017 году. В 77 домах культуры укреплена материально-техническая база. Конкурс также охватывает театры малых городов и детские театры. По словам организаторов, в скором времени он затронет и музеи, которые по аналогии смогут подавать заявку на участие и в случае победы направлять средства на ремонт или техническую модернизацию. Планируется, что ежегодно будут выявлять по 10 победителей.