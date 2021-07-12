Боксер из Башкирии завоевал золото на первенстве Европы

Соревнования проходили в Грузии. Победителей выявляли среди спортсменов не старше 16 лет. Уфимец Иван Тихонов выступал в весовой категории до 63 килограммов. Как за год представителю республики удалось подняться со второго места континентального первенства и к чему спортсмен стремится дальше?

Этой минуты российский боксер ждал с прошлого года – с тех пор как на континентальном первенстве он остался в шаге от золотой медали. Шанс подняться на пьедестал почета европейского форума представился в Грузии. В первом поединке соревнований боксер из Башкортостана встретился с представителем Литвы. Но бой был остановлен судьей уже в третьем раунде за явным преимуществом Тихонова. В полуфинальном поединке Иван был сильнее грузинского боксера, а в финале победил представителя Италии. Судейская бригада единогласно отдала золото россиянину.

Иван начал заниматься боксом в первом классе. А два года назад под свою опеку боксера взял заслуженный тренер России Юрий Шокуров. Это сейчас у наставника и спортсмена есть свои секреты. Но еще несколько лет назад Юрий Шокуров и не собирался брать мальчишку к себе в группу. Впервые посмотреть на будущего победителя первенства Европы и страны ему предложили, когда Тихонову было 11 лет. Тренер отказался: тогда он работал с другими перспективными спортсменами. Но через какое-то время родителям Ивана удалось настоять на просмотре. Шокуров отправился на российское соревнование, чтобы оценить действия Тихонова в ринге. Увиденное там впечатлило опытного наставника.

Он не знал приемов, как уклоняться, как нырки делать, и он выигрывал. Для меня это была загадка, и только из-за этого я принял его. Юрий Шокуров, тренер Ивана Тихонова

Моя цель – стать олимпийским чемпионом. – Думаете, сможете? – Будем стараться. Иван Тихонов, победитель первенства Европы по боксу