В Уфе водитель мопеда без прав устроил массовое ДТП и попал в больницу

Накануне в башкирской столице произошло ДТП с участием четырех транспортных средств - водитель мопеда допустил столкновение с автомобилями Nissan Juke, Ford Focus и Mazda 6. Об этом рассказали в ГИБДД Уфы.
ДТП произошло напротив жилого дома №13 по улице Рихарда Зорге. Виновником аварии оказался 35-летний водитель мопеда. Также в ходе проверки выяснилось, что у мужчины отсутствует водительское удостоверение.
В ДТП пострадал водитель мопеда. Его госпитализировали с различными травмами. Обстоятельства массовой аварии уточняются.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Уфы.