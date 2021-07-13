В Уфе водитель мопеда без прав устроил массовое ДТП и попал в больницу

Накануне в башкирской столице произошло ДТП с участием четырех транспортных средств - водитель мопеда допустил столкновение с автомобилями Nissan Juke, Ford Focus и Mazda 6. Об этом рассказали в ГИБДД Уфы.

Фото №1 - В Уфе водитель мопеда без прав устроил массовое ДТП и попал в больницу

ДТП произошло напротив жилого дома №13 по улице Рихарда Зорге. Виновником аварии оказался 35-летний водитель мопеда. Также в ходе проверки выяснилось, что у мужчины отсутствует водительское удостоверение.

В медицинском учреждении у водителя были изъяты образцы крови на содержание этанола. Было установлено, что мужчина, управлявший мопедом, не имел водительского удостоверения. За данное правонарушение он привлечен к административной ответственности по статье 12.7 КоАП РФ, ему грозит административный штраф до 15 000 рублей.

пресс-служба ГИБДД Уфы

В ДТП пострадал водитель мопеда. Его госпитализировали с различными травмами. Обстоятельства массовой аварии уточняются.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Уфы.

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