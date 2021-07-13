В Уфе водитель мопеда без прав устроил массовое ДТП и попал в больницу

В медицинском учреждении у водителя были изъяты образцы крови на содержание этанола. Было установлено, что мужчина, управлявший мопедом, не имел водительского удостоверения. За данное правонарушение он привлечен к административной ответственности по статье 12.7 КоАП РФ, ему грозит административный штраф до 15 000 рублей.

пресс-служба ГИБДД Уфы