В Башкирии мошенники выманили у 81-летней бабушки крупную сумму денег
81-летняя жительница Стерлитамака стала жертвой телефонных аферистов и лишилась 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил о том, что ее сын стал виновником ДТП. В связи с этом потерпевшему нужно возместить материальный ущерб.
Мошенники сказали, что сам сын не может подойти к телефону, так как находится в состоянии алкогольного опьянения. Перепуганная пожилая женщина согласилась на условия телефонных вымогателей. Аферист, сообщил, что за обозначенной суммой приедут к пенсионерке прямо домой. Через некоторое время потерпевшая передала деньги неизвестному мужчине. Позже выяснилось, что подобного инцидента с сыном потерпевшей не происходило.
пресс-служба МВД Башкирии
Пожилая женщина обратилась в полицию и сообщила приметы подозреваемого. Сейчас оперативники устанавливают личность преступника.
Если Вам по телефону звонит какое-либо должностное лицо или сотрудник организации, выясните их звание, должность, фамилию. Попросите время на обдумывание. Если же голос в трубке телефона похож на голос Вашего близкого, задайте ему пару личных вопросов. Обычно мошенникам невыгодно выполнять подобные просьбы, ведь тогда они рискуют быть разоблачёнными. Конечно, преступники могут очень тщательно подготовить речь и отрепетировать ответы на вопросы. Но ко всему они подготовиться не могут, поэтому обращайте внимание на изменение интонации говорящего, на «прерывание связи», «помехи» и прочие факторы, позволяющие мошеннику уйти от вопроса, к которому он был не готов.