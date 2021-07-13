В Башкирии мошенники выманили у 81-летней бабушки крупную сумму денег

Если Вам по телефону звонит какое-либо должностное лицо или сотрудник организации, выясните их звание, должность, фамилию. Попросите время на обдумывание. Если же голос в трубке телефона похож на голос Вашего близкого, задайте ему пару личных вопросов. Обычно мошенникам невыгодно выполнять подобные просьбы, ведь тогда они рискуют быть разоблачёнными. Конечно, преступники могут очень тщательно подготовить речь и отрепетировать ответы на вопросы. Но ко всему они подготовиться не могут, поэтому обращайте внимание на изменение интонации говорящего, на «прерывание связи», «помехи» и прочие факторы, позволяющие мошеннику уйти от вопроса, к которому он был не готов.

пресс-служба МВД Башкирии