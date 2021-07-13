В Уфе столкнулись две иномарки: двое пострадали

В субботу, 10 июля, в столице Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись попутные автомобили Hyundai Tucson и Skoda Octavia. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Уфы.
ДТП произошло на автодороге Уфа - Оренбург. Виновником аварии оказался 54-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson. По всей видимости, мужчина попросту не рассчитал дистанцию.
Два пассажира автомобиля Skoda Octavia получили различные травмы. Им потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства инцидента уточняются.
Фото: ГИБДД Уфы.