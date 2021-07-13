В Башкирии директора библиотеки обвиняют в служебном подлоге

В Благоварском районе Башкирии 53-летнюю директор центральной библиотеки обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, в апреле прошлого года женщина дала указание своему подчиненному подготовить документы о заключении контракта на сумму 580 тысяч рублей с коммерсантом на поставку товаров для детского творчества.