В Башкирии директора библиотеки обвиняют в служебном подлоге

В Благоварском районе Башкирии 53-летнюю директор центральной библиотеки обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

Фото №1 - В Башкирии директора библиотеки обвиняют в служебном подлоге

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, в апреле прошлого года женщина дала указание своему подчиненному подготовить документы о заключении контракта на сумму 580 тысяч рублей с коммерсантом на поставку товаров для детского творчества.

В последующем она собственноручно подписала и заверила платежные документы, что явилось основанием для перечисления денег коммерсанту. Вместе тем, товар фактически в библиотеку не поставлялся, бюджетные средства израсходованы неправомерно.

пресс-служба прокуратуры Башкирии

Свою вину женщина признала полностью. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

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