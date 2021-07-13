В Башкирии сельская учительница отметила столетний юбилей
Сельская учительница Евгения Шейко, которая проработала учителем начальных классов в школе села Игнатовка Чишминского района более 35 лет, отметила 100-летний юбилей. Евгения Шейко - ветеран войны и труженица тыла.
Юбилей пенсионерка отметила в кругу своих родных и близких. В настоящее время она проживает у дочери в селе Нагаево.
Дедушка умер 30 лет назад, скоропостижно, предположительно от рака. Он ей говорил: "Не торопись за мной, и обещай дожить до ста лет". Она сказала: "Хорошо, как скажешь".
Рина Гринберг, внучка
Евгения Ивановна выполнила своей обещание. Со слов внучки, она знала, что проживет до ста лет. В этом были уверены и все родные.
В день празднования 95-летия бабушку приходили поздравлять из администрации района. Она поблагодарила чиновников, и сказала, что ждет их через пять лет.
Рина Гринберг, внучка
В последнее время Евгения Ивановна чувствует себя неважно, больше отдыхает. Недавно лежала в больнице.
Врачи обследовали, сказали, что есть только годы. На вопрос — сдержит ли обещание прожить до ста лет, доктора сказали — что все будет нормально, и не ошиблись. Сегодня мы отмечаем столетний юбилей бабушки.