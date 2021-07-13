В геопарке «Торатау» может появиться визит-центр за 280 млн рублей

Комиссия организации примет решение по этому вопросу на заседании в декабре. Первый и пока единственный в России геопарк «Янгантау» с таким международным статсуом находится именно в нашей республике. Сейчас там собираются построить геологический музей, этнографический и историко-культурный комплексы. Территории «Янгантау» и «Торатау» планируют обустраивать. Уже есть договорённости о возведении эко-отелей, домов отдыха и спа, турбаз, кафе, палаточных лагерей и других объектов инфраструктуры. Сейчас ведется работа с инвесторами, а предпринимателям обещают субсидировать часть доходов. По словам премьер-министра правительства региона, для увеличения количества туристов в республике не хватает только сервиса.