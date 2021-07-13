В геопарке «Торатау» может появиться визит-центр за 280 млн рублей

Туристические перспективы Башкортостана обсудили в Уфе на совещании в  правительстве. Строительство визит-центра оценивается в 280 млн рублей.Сейчас территория претендует на получение статуса ЮНЕСКО.

Комиссия организации примет решение по этому вопросу на заседании в декабре. Первый  и пока единственный в России геопарк «Янгантау» с таким международным статсуом находится именно в нашей республике. Сейчас там  собираются построить геологический музей, этнографический и историко-культурный комплексы. Территории  «Янгантау» и  «Торатау» планируют обустраивать. Уже есть договорённости о возведении эко-отелей, домов отдыха и спа, турбаз, кафе, палаточных лагерей и других объектов инфраструктуры. Сейчас ведется работа с инвесторами, а предпринимателям обещают субсидировать часть доходов. По словам премьер-министра правительства региона, для увеличения количества туристов в республике не хватает только сервиса.

Фото №1 - В геопарке «Торатау» может появиться визит-центр за 280 млн рублей

Если сравнивать Башкортостан с Турцией, если не считать моря, то все остальное у нас, наверное, и красивее, и природа богаче. Но все-таки сервис уступает. Многим нравится отдыхать там, где все организовано на высшем уровне.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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