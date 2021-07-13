В Уфе взорвалась баня: пострадал пенсионер

Накануне, 12 июля, в Уфе произошёл серьёзный несчастный случай. Инцидент зафиксирован в микрорайоне Инорс на участке по улице Верещагина.

Как сообщает ИА «Башинформ», на частном участке взорвалась баня. 66-летний пенсионер решил затопить баню, но в один момент в помещении произошёл хлопок газовоздушной смеси. Мужчина получил многочисленные ожоги: верхних дыхательных путей, нижних конечностей, шеи, головы. Также несчастный получил ингаляционную травму, ожоговый шок и перелом.