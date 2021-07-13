Сельхозкооперативам в Башкирии выделят 100 млн рублей

В Минсельхозе республики стартовал прием документов на участие в конкурсе по предоставлению грантов. Средства можно будет направить на развитие материально-технической базы.

Сумма гранта не должна превышать 60% затрат  кооператива на эту цель, а самый максимальный размер господдержки – 70 млн рублей. Подать заявку на конкурс грантов можно до 25 июля.

Более полную информацию можно получить на сайте Министерства сельского хозяйства региона.  Сегодня в республике насчитывается более 350 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

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