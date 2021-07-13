Роспотребнадзор проверяет ситуацию с неприятным запахом в Уфе

Роспотребнадзор Башкирии взял на контроль жалобы на неприятный запах в Уфе. Жители города вновь сообщили о резком химическом запахе в воздухе.

Уже с 9 июля эксперты проводят лабораторные исследования воздуха в различных точках Уфы. Анализы покажут концентрацию 22 вредных веществ в воздухе.