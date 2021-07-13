Роспотребнадзор проверяет ситуацию с неприятным запахом в Уфе

Роспотребнадзор Башкирии взял на контроль жалобы на неприятный запах в Уфе. Жители города вновь сообщили о резком химическом запахе в воздухе.

Фото №1 - Роспотребнадзор проверяет ситуацию с неприятным запахом в Уфе

Уже с 9 июля эксперты проводят лабораторные исследования воздуха в различных точках Уфы. Анализы покажут концентрацию 22 вредных веществ в воздухе.

Также на нарушения проверяются несколько предприятий города, со стороны которых и может исходить химический запах. Напомним, ранее власти Уфы объяснили неприятный запах горящим мусорным полигоном в Новых Черкассах.

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