В Уфе мальчики проводили слепого дедушку до дома во время дождя

Жители микрорайона Инорс в Уфе рассказали о доброте местных детей. Толпа мальчишек помогла слепому пенсионеру.
В субботу пенсионер с инвалидностью по зрению гулял во дворе дома. Но внезапно начался сильный дождь. Дойти до дома дедушка не успевал. Тогда к нему на помощь подоспели мальчики, которые гуляли рядом. Ребята взяли старика под руки и довели до нужного подъезда.
Пользователи сети в комментариях высказали поддержку такому доброму поступку ребят. А некоторые даже поблагодарили их родителей за хорошее воспитание.
Фото: соцсети.