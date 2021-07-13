В Уфе мальчики проводили слепого дедушку до дома во время дождя

В субботу пенсионер с инвалидностью по зрению гулял во дворе дома. Но внезапно начался сильный дождь. Дойти до дома дедушка не успевал. Тогда к нему на помощь подоспели мальчики, которые гуляли рядом. Ребята взяли старика под руки и довели до нужного подъезда.