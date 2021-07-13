В Уфе прошел футбольный турнир среди спортивных болельщиков «Легион»

Он был посвящен памяти ушедших из жизни фанатов. В соревнованиях приняли участие фанаты из Уфы, Сибая, Стерлитамака, Перми, Челябинска, Магнитогорска, Туймазов и Самары. Поддержку в проведении турнира оказал участникам футбольный клуб «Уфа».

Идея родилась в апреле-мае. Мы общались с фанатами «Зенита», «Спартака», «Салавата Юлаева». Решили, давайте проведем такой турнир. И пригласили болельщиков и из других регионов.

Андрей Коленченко, специалист по работе с болельщиками ФК «Уфа»

13 команд-участниц на групповом этапе разделили на 3 группы. 8 лучших вышли в плей-офф, где и был выявлен победитель. В матче за третье место болельщики хоккейного клуба «Салават Юлаев» обыграли команду из Туймазов. В финале фанаты санкт-петербургского «Зенита» из Стерлитамака в упорной борьбе одолели поклонников челябинского «Трактора».

Нам очень нравится проводить время с друзьями. Турнир «Легион» как раз для этого и создан. Тех, кто ушел, мы почтили память и вспомнили хорошим словом. Именно для этого, как мне кажется, и создан турнир.

Борис Сорокин, болельщик ФК «Амкар» /Пермь/
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