В Уфе прошел футбольный турнир среди спортивных болельщиков «Легион»

Он был посвящен памяти ушедших из жизни фанатов. В соревнованиях приняли участие фанаты из Уфы, Сибая, Стерлитамака, Перми, Челябинска, Магнитогорска, Туймазов и Самары. Поддержку в проведении турнира оказал участникам футбольный клуб «Уфа».
13 команд-участниц на групповом этапе разделили на 3 группы. 8 лучших вышли в плей-офф, где и был выявлен победитель. В матче за третье место болельщики хоккейного клуба «Салават Юлаев» обыграли команду из Туймазов. В финале фанаты санкт-петербургского «Зенита» из Стерлитамака в упорной борьбе одолели поклонников челябинского «Трактора».