В Уфе прошел футбольный турнир среди спортивных болельщиков «Легион»

Нам очень нравится проводить время с друзьями. Турнир «Легион» как раз для этого и создан. Тех, кто ушел, мы почтили память и вспомнили хорошим словом. Именно для этого, как мне кажется, и создан турнир.

Борис Сорокин, болельщик ФК «Амкар» /Пермь/