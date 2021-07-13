Житель Башкирии задушил знакомую и украл её украшения

Житель Стерлитамака предстал перед судом по обвинению в страшном преступлении. Мужчина подозревается в убийстве и ограблении.

По версии следствия, 27 августа 2020 года мужчина и его знакомая поссорились, находясь в машине у дома. В момент конфликта горожанин набросился на женщину и задушил её. После чего мужчина снял с тела убитой золотой браслет, три кольца, цепочку, серьги и вытащил из её кармана телефон.