Житель Башкирии задушил знакомую и украл её украшения

Житель Стерлитамака предстал перед судом по обвинению в страшном преступлении. Мужчина подозревается в убийстве и ограблении.
По версии следствия, 27 августа 2020 года мужчина и его знакомая поссорились, находясь в машине у дома. В момент конфликта горожанин набросился на женщину и задушил её. После чего мужчина снял с тела убитой золотой браслет, три кольца, цепочку, серьги и вытащил из её кармана телефон.
Свою вину горожанин полностью признал. Он раскаялся и попросил прощения у родственников убитой. Суд при вынесении приговора учёл явку с повинной, признание вины, раскаяние, извинение, наличие двух детей и больной супруги, а также проблемы со здоровьем самого подсудимого. Его приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима, а также обязали выплатить родственникам убитой один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.