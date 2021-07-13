В Башкирии 18-летняя девушка пропала после ссоры с мамой

В Белорецке ищут 18-летнюю Дарью Сафонову. Девочка пропала после ссоры с матерью. Возможно, она сбежала с возлюбленным.

Корреспонденты «КП-Уфа» сообщают, что Даша познакомилась в социальных сетях с парнем из Подмосковья. Молодые люди переписывались, пока парень не приехал в Белорецк поближе к возлюбленной. Он начал снимать квартиру, а Даша много времени проводила с молодым человеком.

В один день девушка всю ночь провела с возлюбленным, а утром между ней и её мамой произошла ссора. Мама Даши недовольна тем, что девочка всё время проводит с парнем и не думает об учёбе. После ссоры девушка наспех собрала вещи и убежала из дома.

Родственники бьют тревогу и сильно переживают. Парень сказал, что Даши с ним нет, на автовокзале девочка не покупала билеты. Сейчас поисками подростка занимаются волонтёры и полиция.

Приметы: рост примерно 160-165 см, телосложение среднее, волосы темно-русые до плеч. Была одета: чёрные джинсы, белая вязаная кофта. При себе был серый рюкзак, пакеты.